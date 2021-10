Top 14 : Arlettaz à la rescousse de Jaminet (USAP) : ''Il faut lui foutre la paix !''

Patrick Arlettaz a poussé un gros coup de gueule, demandant à ce que les rumeurs de départ concernant Melvyn Jaminet cessent. Il souhaite voir son joueur s'épanouir cette saison sous les couleurs usapistes.

Il est vrai qu'il est l'un des noms les plus évoqués actuellement au sein du microcosme du rugby français. Champion de France de Pro D2, brillant lors de la tournée des Bleus en Australie alors qu'il n'avait pas encore un match de Top 14 dans les jambes, Melvyn Jaminet attire les convoitises et fait parler. Peut-être trop il est vrai. Du moins, c'est ce que pense Patrick Arlettaz, son entraîneur à l'USAP. Pour France Bleu Roussilon, ce dernier est revenu sur le début de saison de son poulain, désormais sous le feu des projecteurs alors que certains l'annoncent déjà du côté de Toulouse pour la saison prochaine. Arlettaz souhaite plus que jamais faire taire ces rumeurs afin que l'arrière de Perpignan puisse uniquement se concentrer sur son rugby :

Mais bien sûr que ça le perturbe. Ça le perturbe parce que c'est un mec bien, il est là le paradoxe. On lui fait subir des choses. Il est chez nous, il partira ou ne partira pas. Il est chez nous, il joue chez nous. S'il a une décision à prendre de toute manière personne ne sera surpris, il a déjà signé partout, principalement au Stade Toulousain. Bon, arrêtez maintenant ! Il a signé au Stade Toulousain ? Très bien, moi je ne suis pas au courant. Il faut lui foutre la paix ! Effectivement, c'est un Melvyn Jaminet avec moins de sourires, moins d'insouciance qu'on a la semaine. Il subit un peu, il est plus fatigué que d'habitude et c'est normal. Vous avez déjà tout dit ! Il peut rester, sous contrat mais il peut partir, l'autre il lui propose beaucoup de pognon et machin bidule, ça y est, vous avez tout dit ! Donc s'il doit y avoir une annonce supplémentaire à faire, elle viendra plus tard, ce sera lui qui la fera, si elle vient. Pour l'instant, il est sous contrat chez nous !