Top 14. Stade Français. Le moment ou jamais de faire un coup à Toulouse ?

Vendredi soir, le Stade Français se déplacera sur la pelouse d'un Toulouse malade, qui traverse une période compliquée. Le moment parfait pour faire un coup ?

Ce week-end, nous aurons tout de même le droit à notre dose de Top 14, avec quatre matchs en retard : Racing-Pau, Brive-Clermont, Toulon-Bordeaux mais surtout le classico, Stade Toulousain-Stade Français. Une rencontre qui, même si elle s'annonce bien moins flamboyante que les autres années (sur le papier du moins), offrira certainement beaucoup plus de suspens. Car ce n'est plus un secret pour personne, le double champion de France en titre traverse une période de crise, désormais 5ème à 7 points du deuxième, Montpellier. Une chance pour les coéquipiers d'Antoine Burban, qui auront l'occasion de signer une victoire retentissante sur la pelouse du Stadium.

Si autrefois, l'hégémonie de Paris et Toulouse était totale sur le championnat de France, cette époque semble révolue. Bien sûr, le Stade Toulousain reste tout en haut de l'affiche, à contrario du Stade Français, qui vit des dernières années en dent de scie. Une tendance qui se ressent sur les confrontations directes : en effet, et sur les 20 derniers matchs, les Soldats Roses ne l'ont emporté qu'à quatre reprises. Un bilan bien moribond, d'autant qu'on ne compte plus les victoires fleuves du Stade Toulousain sur son grand rival. Mais avec l'absence des internationaux, une infirmerie loin d'être vide et un plan de jeu qui s'enraye, le champion d'Europe s'avance avec bien moins de certitudes que d'habitude. L'occasion rêvée pour les Parisiens de frapper un grand coup, eux qui n'ont plus battu Toulouse à domicile depuis presque 16 ans (16 septembre 2006, 12-16).

Ces derniers temps, le Stade Français s'est souvent déplacé du côté de Toulouse sans réelles ambitions, sachant pertinemment qu'il serait très dur d'obtenir un résultat là-bas. Mais aujourd'hui, tout est différent : le Stade ne fait, en l'état actuel des choses, pas peur, tandis que les Parisiens se déplaceront au Stadium sans aucune pression, boostés par leur bonne performance face au LOU. À l'inverse, la victoire pour les hommes d'Ugo Mola est primordiale, pour ne pas dire obligatoire. N'ayant plus gagné en championnat depuis presque trois mois (face à Brive, 18-11), ces derniers pourraient voir la qualification directe pour les demi-finales s'éloigner en cas de revers à domicile. Vous l'aurez compris, ce vendredi, le Stade Toulousain aura tout à perdre, tandis que Paris aura tout à gagner.

