Résumé Vidéo. La victoire homérique du Stade Français pour la qualification !

Dans un match à suspense, les Parisiens ont su prendre le résultat qu’il leur fallait pour arracher une participation en huitième de finale.

Réduits à 14 dès la 48eme minute, les coéquipiers de Joris Segonds ont eu peur. Mené par le Connacht pendant un temps, les rêves de qualifications semblent disparaître. C’était sans compter sur la détermination des soldats roses (et la lourde défaite des Wasps au Munster). Le Manager Gonzalo Quesada s’est exprimé selon des propos rapportés par L’Équipe. Il dit : “C'est une énorme satisfaction. Celle d'avoir fait le job. Il fallait une victoire bonifiée, on l'a fait malgré le contexte avec un jaune et le rouge, on a joué plus de 40 minutes à 14. On aurait pu lâcher le match à plusieurs reprises. C'est énorme. Encore une fois, on a fait le job.”

Il évoque également la performance du jeune Adrien Lapègue : "La semaine dernière, il aurait pu jouer, mais il a été touché par le Covid-19. On aurait pu penser qu'il manquerait de rythme, et il a tenu. Ça fait plaisir de le voir marquer. Sur le premier, on avait travaillé la combinaison pour trouver un intervalle, et sur le deuxième, il y avait deux ou trois adversaires à battre. Bravo à lui."

Une très bonne performance pour le Stade Français qui va donc connaître le plaisir de jouer les huitièmes de finale de la Champions Cup. En difficulté en Top 14, les coéquipiers de Waisea s’offrent de ce fait un bol d’air qui leur permet de reprendre un peu de confiance. Le huitième des Parisiens semble d’ailleurs alléchant. En effet, à l’image du barrage de Top 14 2020-2021 les deux clubs franciliens se retrouveront lors d’un match de phases finales. Un derby qui s’annonce déjà effervescent !