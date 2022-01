Top 14. Stade Français. ''Il se fera vacciner'' : Lombard clarifie la situation avec Waisea

Thomas Lombard a assuré à l'AFP ce lundi, que Waisea se fera bien vacciner pour continuer à jouer. Pour rappel, le Fidjien est l'un des rares joueurs du Top 14 non-vaccinés.

Sûrement le meilleur joueur du Stade Français cette saison et l'un des meilleurs centres de la planète ovale, Waisea fait partie des rares joueurs professionnels non-vaccinés. Il y a quelques semaines, il avait déjà évoqué sa réticence par rapport au vaccin. Se pose donc la question de son avenir, depuis la mise en place du pass vaccinal. Pour l'AFP, Thomas Lombard est revenu sur ce sujet et l'assure, son joueur se fera vacciner : ''Waisea a contracté le virus il y a quelques semaines [...] Mais quand il va sortir de son immunité, il se fera vacciner. On en a parlé avec lui''.

Le Directeur Général du Stade Français poursuit : ''On ne s'est jamais posé la question de rompre son contrat. On a lu ou entendu beaucoup de choses, mais on n'avait pas une réglementation claire [...] Il faut respecter les desidérata des joueurs... jusqu'à un certain point. Quand on arrive à une situation de blocage, on est obligé de trancher. Mais, avec Waisea, on n'est jamais arrivé à une telle situation. Il en est conscient et il n'a jamais été question pour lui d'aller au bras de fer.'' Waisea réalise une saison stratosphérique et a déjà franchi à 6 reprises les lignes d'en-but adverses.

