Top 14. Stade Français. Waisea est-il le plus grand centre de l'histoire du club ?

Encore étincelant face à La Rochelle, Waisea illumine Jean Bouin depuis bientôt 10 ans. Devenu un cadre sur et en dehors du terrain, est-il le meilleur centre que le club ait vu passer dans ses rangs ?

Il est de ces joueurs touchés par la grâce, par les Dieux du rugby, au talent immense bien que par moment sous-côté. Si bien qu'il a une nouvelle fois enflammé la pelouse de Jean Bouin ce dimanche soir, comme pour prouver une fois de plus l'étendue de son talent à ceux qui pouvaient encore émettre une once de doute. Alors dos au mur, menés largement par La Rochelle (6-20), les Parisiens s'en sont remis à leurs recettes miracle. Une mêlée dominatrice et un Waisea Nayacalevu de gala. En l'espace de 3 petites minutes, la face de la rencontre a totalement changé. Un lancement de jeu tout simple, une sautée 10-13 qui envoie le centre fidjien derrière les barres, la faute il est vrai, à une défense maritime apathique. Le deuxième en revanche, résulte d'un magnifique mouvement collectif, avec une passe sublime d'Alex Arrate, suivi de l'excellent relais d'Antoine Burban qui servira l'inévitable Waisea, qui pointera dans l'en-but. Élément incontournable depuis bientôt une dizaine d'années au club, devenu un cadre sur et en dehors des prés, Waisea est-il l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Stade Français ? Poussons même la question plus loin. Est-il le plus grand centre que le club ait connu dans son histoire ?

