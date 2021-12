VIDÉO. Top 14. Au forceps, Waisea et le Stade Français battent La Rochelle et se donnent de l'air !

Dans un match au scénario étrange, le Stade Français a finalement remporté la victoire (25-20), et se donne de l'air au classement.

Ce match pourrait résumer parfaitement la saison du Stade Français : capable du meilleur comme du pire. Face à des Maritimes décomplexés, les hommes de Gonzalo Quesada devaient absolument l'emporter, s'ils ne voulaient pas rester dans les bas-fonds du classement. Mais tout commence mal pour les locaux, qui après avoir inscrits les trois premiers points de la partie, sont acculés dans leur camp. La sanction ne tarde pas à venir, puisque Rémi Bourdeau franchit la ligne dès la 7ème minute. Le Stade Français tente de revenir grâce à ses avants, mais se fait beaucoup trop pénalisé. Résultat ? Les Rochelais campent dans la moitié de terrain parisienne, et inscrivent deux essais supplémentaires, de Retière et Rhule.

Le score est de 6-20 à la demi-heure de jeu, et tous les supporters de Paris ont dû se dire la même chose à ce moment-là : ça va être long ! Et pourtant, lors de la première vraie incursion du Stade Français dans les 22 mètres rochelais, Waisea franchit et s'en va inscrire l'essai de l'espoir entre les perches (38 ème minute). Les locaux reprennent du poil de la bête, et dans la continuité du premier essai, envoient la balle au large jusqu'à Burban. Le troisième ligne trouve son centre fidjien à l'intérieur qui s'en va marquer son deuxième essai de la rencontre, passant le score à 20-20. Un petit miracle quand on voit la première période du Stade Français.

La deuxième mi-temps est beaucoup plus calme, mais également plus brouillonne. Le Stade Français profite de l'indiscipline des visiteurs pour franchir une troisième fois la ligne d'en-but (essai d'Etien) et donc de repasser devant au score. Mais voilà, le Stade Rochelais possède un énorme banc, et les Skelton, Kerr-Barlow, Botia et Sazy ne tardent pas à rentrer. Le match se tend petit à petit, aucune des deux équipes n'arrivent à scorer, et de moins en moins de risques sont pris. Jusqu'à la 74 ème minute, après un coup de pied contré de Coville. Buliruarua dévie le dégagement du numéro 9 et semble être le premier à la récupération. Il n'a plus qu'à se saisir de la balle pour aplatir, mais au dernier moment, ce dernier ne parvient pas à se saisir du ballon, et commet un en-avant. Le tournant de cette rencontre, qui vous rappelle certainement le raté de Lavanini il y a quelques semaines, face à cette même équipe du Stade Français.

La fin de match sera plutôt chaotique pour le Stade Français, que l'on sent très fébrile. Malgré tout, les coéquipiers de Latu feront le nécessaire pour garder leur avance jusqu'à la sirène. Une victoire 25-20 ô combien importante pour les locaux, qui profitent des mauvais résultats de Biarritz et de Perpignan pour se donner de l'air au classement.