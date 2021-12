TRANSFERT. Top 14. Morgan Parra aurait fait son choix, et ce n'est pas le Stade Toulousain

Le demi de mêlée de Clermont Morgan Parra va quitter Clermont à la fin de la saison pour une autre formation de Top 14. Paris, Toulouse ou bien Toulon ?

RUGBY. Top 14. Morgan Parra (ASM) : ''J’ai envie de découvrir une autre culture, des mecs différents''Le dossier Parra n'aura pas mis longtemps à être bouclé si on en croit RMC. Le demi de mêlée clermontois quittera l'ASM à la fin de saison après 12 ans passés en Auvergne. L'ancien joueur du XV de France est désireux de connaître un autre club, un autre environnement et des méthodes de travail différentes. Sans doute souhaite-t-il aussi remporter un dernier titre avant de raccrocher les crampons. Selon les dernières rumeurs, le Stade Toulousain, Toulon et le Stade Français étaient intéressés par son profil. Et c'est finalement Paris qui aurait remporté la mise. A 33 ans, il devrait y avoir un véritable rôle de leader et il amènera toute son expérience. Sans doute n'avait-il pas envie de jouer les doublures de Dupont à Toulouse ou de Serin au RCT. C'est tout de même un beau défi qui attend Parra. Le Stade Français pointe à la 12e place du Top 14 avec seulement quatre succès au compteur à l'instar de Toulon tandis que Toulouse est leader avant son déplacement à l'UBB.