RUGBY. Top 14. Morgan Parra (ASM) : ''J’ai envie de découvrir une autre culture, des mecs différents''

Le demi de mêlée de Clermont Morgan Parra a confirmé son départ de Clermont à la fin de la saison et donné ses raisons. Il n'est pas encore prêt à raccrocher.

TRANSFERT. Top 14. Morgan Parra va quitter l'ASM, quels clubs sont en lice pour l'accueillir ?C'est désormais une certitude, Morgan Parra quittera Clermont à la fin de la saison. Après 13 ans de bons et loyaux services dans l'Auvergne, le demi de mêlée avait envie de connaître autre chose, de "vivre un autre rugby, un fonctionnement différent." Dans un entretien à La Montagne, il considère que c'est sa dernière chance : "Pas d’aller voir ailleurs, je n’aime pas d’ailleurs cette expression. Je n’ai connu que l’ASM dans ma carrière, un peu Bourgoin aussi. J’ai envie de découvrir une autre culture, des mecs différents. Je me suis demandé également si je n’avais pas fait mon temps à Clermont." Prolonger dans l'Auvergne et accepter un nouveau contrat de deux ans assorti d'une reconversion dans l’encadrement aurait été facilité. Lui souhaitait un dernier challenge avec pourquoi pas l'opportunité de remporter un nouveau titre. Deux fois champions de France, il n'a jamais pu soulever la Champions Cup. "En 2009, je suis arrivé ici avec pour mission d’être champion de France et d’Europe. La moitié a été accomplie mais j’ai vécu d’énormes moments ici, avec un public exceptionnel, un stade superbe..." Il tient à préciser que ni l'argent, ni le staff actuel ni l'envie de départ de Camille Lopez n'ont pesé dans son choix. Mais il sent certainement que c'est la fin d'un cycle. L'ASM est un grand club avec de grands joueurs mais elle peine à s'imposer sur la scène hexagonale comme européenne depuis quelques saisons. "Ce qui nous est arrivé à Perpignan illustre le mal récurrent qui nous mine depuis un ou deux ans. [...] L’ASM est en reconstruction et il faut aller plus loin. Mais ça peut prendre un peu de temps." Physiquement, Morgan Parra se sent prêt à relever un dernier défi. Il avait pourtant choisi 2022 comme pour éventuellement raccrocher les crampons. Mais la situation sanitaire a fait qu'il a moins joué. Aussi a-t-il décidé de continuer. Reste à savoir dans quel club ?