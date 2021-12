TOP 14. Personne n'en parle mais le Stade Toulousain va retrouver le Stadium pendant les fêtes !

Très peu de publicité a été faite là-dessus et pourtant, il y aura bien une délocalisation notable durant ce Boxing Day, puisque Toulouse jouera au Stadium.

C'est bien connu, le Stade Toulousain aime le Stadium, (surtout) durant le Boxing Day. En 2018 et en 2019 face au RCT, le club Rouge et Noir avait ainsi occupé l'enceinte du TFC pour des matchs en toute fin d'année... pour de véritables succès populaires. Cette année encore, le Covid nous laissant quelques largesses par rapport à 2020, Didier Lacroix et la ville se sont donc mis d'accord pour que les quelques 33 000 places de l'écrin soit garnis de Rouge et de Noir le temps d'une soirée.

France 2023. EXCLU. Vincent Clerc : ''Le Stadium de Toulouse ? Un stade lié aux grands évènements''C'est ainsi que le dimanche 26 décembre à 21h, Toulouse accueillera le Stade Français pour un remake du Clasico. Si ces dernières années, l'affiche a un peu perdu de sa superbe, notez que le stade devrait tout de même être copieusement rempli. En même temps voir Dupont, Ntamack et ses copains au lendemain de Noël, c'est quand même un sacré cadeau, non ?

