TOP 14. BOXING DAY. Un match de gala prévu entre les mascottes des clubs au profit des Restos du Coeur

A l’occasion du Boxing Day, la LNR et les clubs du TOP 14 se mobilisent pour offrir aux familles les plus vulnérables et à leurs enfant un moment magique.

C'est un boxing particulier que connaîtra le Top 14 cette année en cette période particulière. À l'heure où l'entraide est plus que primordiale, la LNR et les clubs de l'élite font tenter de faire rêver ceux qui en ont le plus besoin en organisant un évènement unique : le match des mascottes. Ovalion, Mahout l'éléphant, le Basque Koxkaa ou Captain Co, tous seront présents pour s'affronter durant une rencontre de gala organisée le dimanche 26 décembre, à la mi-temps du "Clasico" Stade Toulousain / Stade Français, diffusé sur CANAL+. Top 14. BOXING DAY. Pas de match à Noël, mais 4 rencontres le lundi 27 décembre Un événement qui s’inscrit dans le cadre de la mobilisation de la Ligue Nationale de Rugby et des clubs de TOP 14 au profit des Restos du Cœur à l’occasion de cette fin d'année. Notez que dans le même sens, alors que nombre d'acteurs du rugby français incitent à faire des dons cette semaine, la LNR, elle, offrira l'équivalent de 30 000 repas pour les Restos du Cœur. Enfin un ballon spécial pour l'événement sera utilisé sur toutes les pelouses du TOP 14 les 26 et 27 décembre.