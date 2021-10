Top 14. BOXING DAY. Pas de match à Noël, mais 4 rencontres le lundi 27 décembre

Le Comité Directeur de la LNR, en concertation avec CANAL+, a validé les dates du Boxing Day. Aucune rencontre ne se jouera le 25 décembre. Mais auront lieu le 27 décembre.

Avalanche de blessures lors du Boxing Day : coïncidence ou conséquences ?Cette année, les joueurs de Top 14 pourront fêter Noël tranquillement en famille, et même faire le réveillon le 24. Mais attention à ne pas trop manger car la 13e journée, synonyme de Boxind Day, se tiendra le dimanche 26 décembre et le lundi 27 décembre. Réuni ce mardi 26 octobre au stade Marcel Michelin de Clermont-Ferrand, le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a acté la programmation de cette journée à raison de 3 matches à 16h, 18h et 21h le dimanche et 3 matches à 19h et 1 match à 21h le lundi. On sait déjà que le Stade Toulousain affrontera le Stade Français le 26 au soir.



Les 3 matches d'ores et déjà programmés le dimanche 26 décembre sont :

- USA Perpignan / Castres Olympique

- CA Brive Corrèze Limousin / ASM Clermont Auvergne

- Stade Toulousain / Stade Français Paris (21h)

Un calendrier qui a bien évidemment une incidence sur la 14e journée. Celle-ci verra cinq rencontres se tenir le dimanche contre une seule depuis le début du championnat. Le 2 janvier, les coups d'envoi seront donnés à 14h, 16h, 18h et 21h. La veille, 2 matches seront programmés et concerneront des équipes ayant joué le dimanche précédent. A savoir : Stade Français Paris / USA Perpignan (19h) et ASM Clermont Auvergne / Stade Toulousain (21h).