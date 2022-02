RUGBY. 9 Toulousains sur une feuille de match, un record en équipe de France ?

Face à l'Irlande samedi, ce sont pas moins de 9 Toulousains qui seront sur la feuille de match des Français. Une première depuis... 2007 !

Parmi les interrogations qui flirtaient au-dessus de la composition d'équipe concoctée par Fabien Galthié face à l'Irlande, le banc était au coeur de celles-ci. Ou plutôt les finisseurs, puisque c'est sur ce terme que le sélectionneur tricolore a bien appuyé. Là, le staff des Bleus a tranché et Thibaud Flament portera le numéro 20 pour un banc à 6 avants, tandis que Thomas Ramos aura toujours le 23 en l'absence sur blessure de Matthieu Jalibert. Ce qui fait donc 2 Toulousains parmi les remplaçants, qui s'ajoutent aux 7 qui seront titulaires ce samedi. Autrement dit, il y aura 9 stadistes sur la feuille de match face aux Verts. Cela vous paraît beaucoup ? Eh bien c'est normal, car c'est un record sous l'ère "Galette". Et même plus encore. Au vrai, pour trouver trace d'autant de représentants d'un même club lors d'une rencontre des Bleus, il faut remonter à... 2007 ! Une éternité !

À l'époque, c'était déjà le Stade Toulousain qui avait été à ce point plébiscité. Lors du match de coupe du monde face à la Namibie au Stadium, le sélectionneur de l'époque Bernard Laporte avait probablement voulu faire un petit cadeau à certains haut-garonnais. Ce jour-là, pas moins de 10 Toulousains (sur 22 joueurs) furent alignés sur la feuille de match au total, avec des noms bien connus puisque Vincent Clerc, Cédric Heymans, Clément Poitrenaud, Thierry Dusautoir ou encore Fabien Pelous foulèrent la pelouse. Si vous rajoutez Poux, Nyanga, Jauzion, Élissalde et Michalak, les Rouges et Noirs représentaient donc près de la moitié de l'équipe de France lors de cette rencontre. Toulouse, de tout temps sur-représenté ? Notez tout de même que samedi, en vitrine d'un rugby incomparable au vivier français, 13 joueurs du Leinster composeront l'équipe d'Irlande...

