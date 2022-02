RUGBY. 6 Nations. La composition de l'équipe de France pour affronter l'Irlande : Moefana titulaire

La composition de l'équipe de France pour affronter l'Irlande samedi au Stade de France a été dévoilée.

La composition de l'équipe de France pour affronter l'Irlande samedi au Stade de France a été dévoilée. C'est le Bordelais Moefana qui sera titulaire au centre aux côtés de Fickou. On remarque également un banc de remplaçants avec six avants et seulement deux arrières. On note le retour de Flament tandis que son coéquipier Cros sera titulaire en 3e ligne. Cretin glissant sur le banc.