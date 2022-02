RUGBY. 6 Nations. COMPOSITION. L'Irlande sans Sexton pour défier les Bleus !

Le capitaine de l'Irlande, Jonathan Sexton, ne fera pas le déplacement à Paris ce week-end, blessé aux ischios. Découvrez en détail la composition faite par Farrell.

La grosse surprise de cette composition ! En effet, le sélectionneur irlandais Andy Farrell a annoncé à l'instant les 23 joueurs qui défieront les Bleus samedi au Stade de France. On retrouve la même équipe qui s'est défait facilement des Gallois, à une exception près : Jonathan Sexton n'est pas sur la feuille de match. À priori blessé aux ischios-jambiers, l'ouvreur et capitaine du XV de Trèfle laisse sa place à Carbery. Mis à part le joueur de 36 ans, tous les cadres irlandais seront du déplacement : Ringrose, Conan, Kelleher ou encore Gibson Park, tous iront affronter les coéquipiers de Dupont. Sur le banc, on retrouve énormément d'expérience, avec Murray, Healy, O'Mahony ainsi que le deuxième ligne Henderson.

Irlande 1 Porter 2 Kelleher 3 Furlong 4 Beirne 5 Ryan (cap) 6 Doris 8 Conan 7 Van Der Flier 9 Gibson Park 10 Carbery 11 Hansen 12 Aki 13 Ringrose 14 Conway 15 Keenan 16 Sheenan 17 Healy 18 Bealham 19 Henderson



20 O'Mahony 21 Murray 22 Carty 23 Henshaw

