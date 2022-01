Champions Cup. Mola sort du silence : ''On est en train de décrédibiliser notre sport au sens large''

Interrogé par le Midi Olympique, le manager du Stade Toulousain s'est exprimé pour la première fois concernant la défaite sur tapis vert de son équipe.

Après Didier Lacroix, René Bouscatel, Bernard Laporte, Roxana Maracineanu mais également les joueurs du Stade Toulousain, c'est au tour du coach des Rouges et Noirs, Ugo Mola, de s'exprimer concernant la défaite sur tapis vert de son équipe. Lui qui ne s'était pour le moment pas prononcé sur cet incident, est revenu en détail sur la décision prise par l'EPCR. Le manager toulousain a tout d'abord exprimé, à travers un entretien exclusif donné au Midi Olympique, son incompréhension concernant ce forfait forcé : "On en est à quatre matchs non joués à domicile en moins d’un mois et demi, sur lesquels quatre règles différentes ont été adoptées. Il y a certes deux reports en Top 14, liés à la largesse du calendrier. On sait qu’il n’y en a pas en Coupe d’Europe et c’était clairement dit. Mais, dès l’instant que tu remplis les cases pour aligner une équipe dans des conditions sanitaires qui ne mettent pas en danger les joueurs et l’environnement, tu es censé jouer. Peu importe la qualité de l’équipe alignée, ce n’est pas le débat".

Champions Cup. Après la LNR, c’est au tour du gouvernement français de monter au créneau face à l’EPCR !Mais ce qui agace le plus le coach de Toulouse, c'est le mépris dont a fait preuve l'EPCR à l'égard du quintuple champion d'Europe : "Le pire, c’est le mépris. Nous avons été méprisés par l’EPCR. On devait entrer en réunion à 20 heures le jeudi, ce fut à 22 heures. On nous a dit qu’on aurait une réponse dans les cinq minutes et on a attendu d’être convoqué le lendemain à 11 heures alors que Cardiff connaissait la sentence et qu’on bataillait encore". Un manque de respect que regrette amèrement Ugo Mola, d'autant que ce dernier précise que le Stade Toulousain avait tout fait (même plus que ce qui était demandé) pour que le club gallois ne soit pas en danger : "On se savait dans une situation sanitaire complexe dès la semaine précédente. On a pris toutes les mesures nécessaires en testant beaucoup pour sortir très vite les joueurs susceptibles d’être positifs. Et en ne s’entraînant quasiment pas au retour des Wasps. Le tout pour présenter une feuille de match qui remplissait les cases données (...) On avait une première ligne valide et 23 joueurs testés négatifs. On a même proposé de se tester le matin du match. Il y aurait certainement eu un ou deux joueurs sortis en plus mais on avait la réserve pour mettre deux jeunes. S’il n’y avait eu que des jeunes, je m’en foutais ! Notre équipe aurait été clean sur le terrain et Cardiff ne prenait pas le risque de venir dans un cluster".

RUGBY. Coupe d'Europe. Les supporters désabusés par la décision de l'EPCREnfin, Ugo Mola regrette avant tout l'image que donne ce report, non seulement à la Champions Cup qui a de moins en moins de sens, mais également au rugby en général : "Il n'y a pas de sens. Alors, je crie au boycott ? C’est facile, j’allais finir septième, huitième ou éliminé. Ce n’est pas le but, assume celui qui affrontera l'Ulster en 8e de finale pour tenter de défendre sa couronne européenne. On est en train de décrédibiliser notre sport au sens large. C’est ça qui me gêne". Une chose est sûre, ce forfait forcé n'a pas fini de faire parler. Espérons désormais que la Coupe d'Europe ne soit plus entachée d'autres polémiques de ce genre.

