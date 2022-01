Champions Cup. Après la LNR, c’est au tour du gouvernement français de monter au créneau face à l’EPCR !

Dans un communiqué signé de sa main, la ministre des sports Roxana Maracineanu a critiqué la décision de l’EPCR concernant la rencontre Toulouse-Cardiff.

Décidément, on a pas fini d’en entendre parler ! Car après le président du Stade Toulousain, le président de la LNR René Bouscatel, le président de la FFR Bernard Laporte, c’est au tour du gouvernement français de critiquer vivement la décision de l’EPCR concernant la défaite sur tapis vert du Stade Toulousain face à Cardiff. En effet, la ministre des sports, Roxana Maracineanu a affirmé dans un courrier, son incompréhension concernant cette décision : “J’attends une explication sur les raisons qui vous ont conduit à sanctionner le Stade Toulousain alors qu’il disposait d’une équipe complète pour disputer le match face à Cardiff et qu’il respectait scrupuleusement le protocole de la LNR faisant foi pour participer à la Coupe d’Europe, comme l’indique votre règlement”. Un argument qu’avait déjà souligné la Ligue National de Rugby, qui affirmait également que Toulouse avait scrupuleusement respecté les règles.

RUGBY. Pour René Bouscatel, la Coupe d'Europe est décrédibilisée après l'annulation du match de ToulouseC’est d’ailleurs ce que rappelle la ministre : “le Stade toulousain a fait le choix responsable de tester très largement au sein du club, en incluant les personnels administratifs et logistiques qui gravitent autour du collectif professionnel, de manière à mettre immédiatement à l’isolement toute personne infectée, éviter tout début de cluster et toujours préserver un effectif suffisant pour disputer sereinement le Championnat et la Coupe d’Europe (...) Cette démarche responsable et transparente se trouve aujourd’hui sanctionnée par votre décision. Elle pénalise un club exemplaire dans sa gestion de la crise. Au-delà des conséquences morales et sportives pour le club et ses joueurs, votre décision incompréhensible jette le discrédit sur le protocole sanitaire de notre championnat et de l’ensemble du sport français. C’est totalement incompréhensible”.

RUGBY. L’annulation de Toulouse Cardiff ? ‘‘Il n'y a pas scandale’’ pour Christophe UriosUne décision qui n'a pas empêché le Stade Toulousain de se qualifier pour les 8es de finale, mais qui ne lui a pas permis de grimper au classement, et donc d’espérer un quart de finale à domicile.