RUGBY. Pour René Bouscatel, la Coupe d'Europe est décrédibilisée après l'annulation du match de Toulouse

Le président de la Ligue nationale de rugby René Bouscatel est revenu sur le match annulé du Stade Toulousain face à Cardiff lors de la 4e journée.

COUPE D'EUROPE. La LNR dénonce une décision scandaleuse et totalement infondée après l'annulation de Cardiff/ToulouseDepuis l'annulation du match de Champions Cup entre Cardiff et Toulouse, nombreux sont ceux qui ont pris la parole. En premier lieu le président du Stade Toulousain, les supporters mais aussi les joueurs. La Ligue nationale de rugby a également tenu à soutenir le club de Top 14 face à cette décision qu'elle estime être scandaleuse. Ce samedi matin dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, son président René Bouscatel est, lui aussi, revenu sur la situation. "Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu des matches reportés. On pouvait les apprécier ou pas, mais on a appliqué la règle. Mais dans ce cas-là, c'est la réglementation de l'EPCR qui n'a pas appliqué par l'EPCR. La règle, c'est qu'on applique le protocole COVID du club qui reçoit. Donc c'était le protocole français sur avis de la commission médicale de la LNR. Le protocole français était respecté par le Stade Toulousain. L'avis était favorable de la part de la commission médicale de la LNR. Et l'EPCR a inventé, et est passé outre sa réglementation, pour faire annuler le match."



Dès lors, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce que ce match a été annulé. "Je pense que c'est une personne qui a décidé d'avoir recours à une commission indépendante outre-passant la réglementation de l'EPCR." Selon lui, cette personne n'avait pas le droit de le faire. "Ce qui me chagrine le plus, c'est que pour sauvegarder la crédibilité de l'EPCR et de la compétition, mais qui aura l'effet contraire, le board a maintenu cette décision a posteriori. Ce qui crée une décision inopportune de la part d'une personne, mais un dysfonctionnement institutionnel et une crise institutionnelle au sein de l'EPCR."



Pour rappel, cette dernière est une société privée où les décisions doivent être prises soit à l'unanimité, soit à la majorité. "Sur certaines décisions, le rugby français est à un contre deux", explique Bouscatel puisqu'il y a trois actionnaires : un anglais, un celte et un français. L'ancien président du Stade Toulousain d'évoquer la manière dont les matchs annulés de la deuxième journée ont été gérées avec des victoires sur tapis vert mais aussi des matchs nuls car aucune date de report n'a pu être trouvée. "Je ne peux pas imaginer qu'il y ait un complot contre les clubs français même si souvent on finit par devenir complotiste." Bouscatel aimerait plus de professionnalisme pour gérer ce type de situation. Et surtout, que les règles soient respectées de la part de l'institution en charge. "Si elle ne les respecte pas, elle se décrédibilise et décrédibilise la compétition."