''Un énorme c***'', à peine 20 ans, déjà arrogant, Henry Pollock (bientôt) dans les pas de Farrell ?

Il marque, il célèbre, il provoque. À 20 ans, le 3e ligne anglais Henry Pollock est déjà dans le viseur de tout le monde. Et ça ne va pas s’arranger selon Matt Dawson.

Un talent immense, un culot qui déborde, et des célébrations qui agacent. Henry Pollock n'a que 20 ans, mais il fait déjà beaucoup parler de lui. Et pas uniquement pour ses ballons grattés ou ses courses tranchantes. Car avec son attitude de rockstar, il commence sérieusement à agacer. Jusqu'à devenir une vraie cible.

“Tu te demandes pour qui il se prend”

Au micro de la BBC, l’ancien demi de mêlée du XV de la Rose, Matt Dawson, ne s’est pas caché : "Si vous n’êtes pas fan de Northampton ou d’Angleterre, vous pensez qu’il est énorme **, avec ce que vous voulez à la fin avec un astérisque." Le ton est donné. Pollock divise. Certains adorent, d’autres détestent. Et il ne fait pas grand-chose pour apaiser les tensions.

Car le garçon a du feu dans les jambes, mais aussi dans la bouche. Avant la finale de Champions Cup face à l’UBB, il avait annoncé la couleur : "Je vais performer encore plus pour que les Français me détestent encore plus." Résultat ? Un essai (refusé, NDLR.), des provocations, des mots qui fusent. Et une fin de match électrique face à Poirot, suivie d’une réclamation officielle de Northampton.

La cible idéale pour les adversaires

Pour Dawson, il faut s'attendre à ce que Pollock devienne une proie de choix : "Il va être ciblé ! Ça ne changera pas pour Northampton, pour l'Angleterre, ni pour les Lions cet été." En clair, tout le monde va vouloir lui rentrer dedans. "Des histoires auraient circulé sur le fait que Lucu ou quelqu'un à Bordeaux avait envoyé des photos d'Henry Pollock à ses coéquipiers pour dire « c'est lui le gars »." Et ce n'est que le début. Surtout s'il conserve la même attitude sur et en dehors du pré. Laquelle n'est pas sans rappeler un certain Owen Farrell dans ses jeunes années. Arrogant, clivant, insupportable pour certains… mais rudement efficace. Pollock semble suivre ce même chemin, à l'opposé de Louis Bielle-Biarrey. Et dans un rugby de plus en plus médiatisé, où la moindre déclaration fait le tour des réseaux, chaque mot, chaque geste compte.

Une star en devenir… ou un pétard mouillé ?

Dawson tempère l’emballement : "Le rugby, c’est un sport difficile. Ce n’est pas juste marquer deux essais et faire le show." À Pollock de prouver qu’il a les épaules pour assumer son personnage, encaisser les coups, et briller face à la pression.

À seulement 20 ans, il a tout pour devenir une star. Mais aussi tout pour cristalliser les tensions. Et dans les mois qui viennent, il va falloir être sacrément solide pour rester debout. Prochain rendez-vous pour le troisième ligne, la tournée des Lions britanniques et irlandais en Australie aux côtés d'autres stars de l'ovalie qui auront très certainement de bons conseils à lui prodiguer.