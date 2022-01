RUGBY. L’annulation de Toulouse Cardiff ? ‘‘Il n'y a pas scandale’’ pour Christophe Urios

Le manager de l’UBB s’est exprimé au sujet de la polémique qui entoure le club de la ville rose ce week-end.

C’est au micro de RMC et selon des propos rapportés par Rugbyrama, que la tête pensante bordelaise s’est exprimée sur la polémique du week-end. Il explique notamment que pour lui, “il n'y a pas scandale.” L’ancien manager castrais complète : “Je ne pense pas que ça le soit. La règle de la Coupe d'Europe, c'est de ne pas reporter de match”. L’annulation de Stade Toulousain - Cardiff a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours. Dans un premier temps chez les dirigeants, puis dans la presse et chez les fans et le tout conclu par un bouquet final assez rare : un communiqué signé par le groupe professionnel. Ce dernier témoigne de leur mécontentement général. RUGBY. Pour René Bouscatel, la Coupe d'Europe est décrédibilisée après l'annulation du match de Toulouse

S'il n’était déjà pas très apprécié des supporters toulousains pour son passage au CO et pour certaines déclarations, Christophe Urios ne risque pas d’améliorer ses relations dans la ville rose. Pourtant, il faut rappeler que lui aussi souffre d’une défaite 28-0 pour son ultime match de poules en Champions Cup face aux Leicester Tigers. La cause ? Un grand nombre de cas covid dans son effectif. Niveau tarif, l’ancien d’Oyonnax est donc logé à la même enseigne que les Toulousains. Au vu des défaites de Castres et des Scarlets, les Toulousains ont même de grandes chances de finir parmi les 8 sélectionnés aux phases finales. RUGBY. 10 moments cultes où l'emblématique Christophe Urios n'a pas mâché ses mots

En tant que chroniqueur, il décrypte cette décision dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC. Il explique :

C'est un sujet sensible pour moi. C'est mon sport, c'est la Coupe d'Europe et c'est Toulouse qui est touchée. En Top 14, quand tu es frappé par le Covid, si tu es en capacité de présenter quinze joueurs professionnels dont six en première ligne, tu dois jouer le match. En Champions Cup, de ce que j'en sais, il n'y a pas de règle. C'est à l'appréciation d'une commission qui s'appuie notamment sur des experts de la LNR. Donc même si Toulouse était capable d'aligner une belle équipe, ils ont convenu de par le nombre de joueurs touchés durant la semaine, que le risque de cluster était élevé.”