Coupe d'Europe. Forfait face à Cardiff, quelles sont les chances de qualification du Stade Toulousain ?

Forfait face à Cardiff à cause de nombreux cas positifs au sein de son effectif, le Stade Toulousain est plus que jamais au bord de l'élimination.

A la suite d’une réunion d’une Commission indépendante d’évaluation des risques de matchs, l’EPCR a été informée que la rencontre de la 4e Journée de Champions Cup entre le Stade Toulousain and Cardiff Rugby, programmée demain (samedi 22 janvier) au Stade Ernest-Wallon, ne pouvait pas être jouée.



Des discussions ont eu lieu avec le Stade Toulousain et la Ligue Nationale de Rugby avant que la Commission d’évaluation des risques de matchs, composée de médecins du Groupe médical consultatif de l’EPCR et de spécialistes médicaux indépendants, ne fasse part de ses inquiétudes à l’EPCR. En effet, le Stade Toulousain a enregistré un nombre significatif de résultats positifs à des tests Covid-19 parmi son effectif du tournoi. Le risque de contamination supplémentaire ayant été jugé trop important, il a malheureusement été décidé d’annuler le match.



Par conséquent, le club de Cardiff Rugby s’est vu attribuer le match de la Poule A sur le score de 28-0 avec cinq points de classement, conformément au Règlement du tournoi.

Une décision qui fera parler encore longtemps. En effet, l'EPCR a décidé ce vendredi, de déclarer le Stade Toulousain forfait pour sa rencontre face à Cardiff. La raison ? De nombreux cas de COVID (13 selon RMC Sport) ont été détectés au sein de l'effectif du champion en titre. Une annulation qui peut coûter très cher à Toulouse, puisque cette dernière engendre une victoire sur tapis vert 28-0 des Gallois. Une conséquence qui, même si elle fait grincer les dents des supporters du Stade, est en accord avec la ligne conductrice que suit l'EPCR depuis le début de cette compétition. En effet, comme seul Toulouse est touché par les cas de COVID, le match ne peut se solder par un match nul, comme ce fut le cas lors de la deuxième journée de Champions Cup. À cette époque, les matchs avaient été annulés à cause des réglementations sanitaires prises par les différents gouvernements européens. Le Leinster avait notamment subi lui aussi une défaite sur tapis vert face à Montpellier, pour les mêmes raisons que le Stade Toulousain.

RUGBY. Champions Cup. La victoire pour Montpellier sur tapis vert face au LeinsterCe qui peut davantage questionner sur cette décision, c'est la capacité qu'avait le Stade Toulousain de pouvoir aligner une équipe de 23 joueurs, tous testés négatifs jeudi. Malgré cela, l'EPCR a décidé que jouer cette rencontre représenterait un risque trop énorme de contaminations au sein des deux effectifs. Pourtant, le club a annoncé à la presse, et notamment à RMC Sport, qu'il remplissait tous les critères pour disputer cette rencontre : "Selon nos informations, Toulouse présentait en cette fin de semaine 13 joueurs touchés par l’épidémie. Mais le staff avait pourtant officialisé un groupe de 23 éléments, tous négatifs sur les tests à J-2 avant la rencontre. Et le club a précisé à la presse qu’il remplissait tous les critères (nombre de joueurs de première ligne, nombre de professionnels alignés sur la feuille de match notamment) demandés par la commission médicale de la Ligue Nationale de rugby, qui elle-même doit statuer et transmettre à l’EPCR". Un forfait qui ne coïncide pas avec les cas de Montpellier et Cardiff notamment, qui ont chacun pu jouer malgré des cas de COVID au sein de leur effectif...

Champions Cup. L'UBB et Toulouse bien placés, le MHR en difficulté... quels clubs français peuvent encore se qualifier ?Ce forfait, malgré toute la polémique qu'il entraîne, ne condamne pas pour autant les Toulousains. En effet, ces derniers peuvent toujours se qualifier : cela dépendra des performances des Wasps, de Castres, du Stade Français et des Scarlets. Pour être plus précis, Toulouse doit espérer que trois des quatre équipes citées ci-dessus ne remportent pas leur match, Paris et les Scarlets devant s'imposer avec le bonus offensif et largement. Pour rappel, les Wasps se déplacent au Munster, Castres chez les Harlequins, le Stade Français reçoit le Connacht et les Scarlets reçoivent Bristol. Tout est encore possible donc, mais ce forfait pourrait tout de même voir le champion en titre, le Stade Toulousain, éliminé dès la phase de poule, dans des conditions quelque peu étranges...

