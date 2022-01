Champions Cup. L'UBB et Toulouse bien placés, le MHR en difficulté... quels clubs français peuvent encore se qualifier ?

Ce week-end se déroulera la dernière journée des phases de poule de la Champions Cup. Des derniers matchs qui seront décisifs pour certains clubs français.

Bien que très perturbée par le COVID, la phase de poule de la Champions Cup va finalement arriver à son terme ce week-end ! Très critiquée par certains pour son manque d'équité et de cohérence, cette dernière a vu de nombreux clubs prioriser leur championnat national. D'autres comme le MHR, n'ont pas eu d'autres choix que d'aligner beaucoup d'espoirs, à cause notamment de trop nombreux cas de COVID au sein de l'effectif. Néanmoins, tous les clubs français engagés dans cette compétition peuvent encore se qualifier avant cette dernière journée ! Certes, la tâche sera bien plus dure pour certains, et au vu des affrontements de ce week-end, il serait quasiment impossible de voir nos 8 clubs passer au tour suivant. Faisons tout de même un récapitulatif sur les chances qu'ont les écuries du Top 14 de se qualifier en huitièmes de finale.

Avant cette journée, seuls deux clubs français sont d'ores et déjà qualifiés pour le prochain tour : il s'agit du Racing 92 (actuellement premier de la poule A avec 14 points), et le Stade Rochelais (troisième de cette même poule A avec 11 points). En effet, les deux derniers demi-finalistes du Top 14 sont assurés de finir dans les 8 premiers de la poule, puisque le premier non qualifié, Montpellier, ne possède que 5 points. L'objectif pour ces deux formations sera donc de conserver leur classement actuel, afin de rencontrer en huitième de finale un des moins bien classés de l'autre poule. Une tâche plutôt aisée pour le Racing, qui recevra Northampton, 10ème de la poule. Les Rochelais, quant à eux, devront sortir une grosse prestation s'ils veulent s'imposer en Écosse, face à une équipe de Glasgow qui joue sa qualification ce week-end.

Bordeaux, Toulouse, Clermont : pas encore qualifiés

Le cas de ces trois clubs semble à la fois similaire, mais également très différent. Tout d'abord, l'UBB (5ème avec 8 points), l'ASM (6ème avec 7 points), et le Stade Toulousain (7ème avec 7 points) ne sont pas encore qualifiés avant cette dernière journée. Tous devront l'emporter ce week-end, afin de s'assurer une place pour le prochain tour. Mais en cas de défaite, sont-ils véritablement en danger ? Et bien, c'est ici que ça diverge : Bordeaux, qui se déplacera à Leicester, est quasiment qualifié, même en cas de revers en Angleterre. Ce constat vient surtout du fait que le 9ème de la poule, le CO, devra gagner avec le bonus offensif sur la pelouse des Harlequins, s'il veut revenir à égalité de points avec Bordeaux. Un résultat qui, bien que possible, reste compliqué à imaginer tant les coéquipiers de Marcus Smith semblent solides (invaincus en Champions Cup). De plus, pour que l'UBB soit éliminé, il faudrait que les Wasps aillent battre le Munster sur sa pelouse, et que le Stade Toulousain l'emporte face à Cardiff. Autrement dit, il y a de fortes chances que l'on retrouve l'équipe de Christophe Urios au prochain tour.

RUGBY. CHAMPIONS CUP. La première impressionnante de Louis Bielle-Biarrey à 18 ans avec l'UBBLe Stade Toulousain, lui, devrait également se qualifier pour les huitièmes de finale. Opposés à Cardiff, les coéquipiers d'Antoine Dupont voudront certainement s'imposer, avec la manière si possible, pour faire oublier la défaite de la semaine passée face aux Wasps. Mais comme pour l'UBB, une défaite face aux Gallois ne condamnerait pas forcément les Toulousains : en effet, il faudrait là encore que Castres et les Wasps s'imposent à l'extérieur, face à des adversaires jugés plus forts. Néanmoins, une victoire face à Cardiff permettrait aux hommes d'Ugo Mola de ne pas dépendre du résultat des autres, et pourquoi pas de gagner quelques places au classement.

Coupe d'Europe. Toulouse attend son maître à jouer Antoine Dupont face à CardiffAbordons enfin le cas de l'ASM : 6èmes avant cette journée, les Clermontois se déplaceront sur la pelouse de l'Ulster, pour une rencontre qui s'annonce très compliquée. Une défaite n'est donc pas à exclure, face au deuxième de la poule. Mais dans ce cas, Clermont sera-t-il éliminé ? Et bien là encore, cela dépendra des résultats des équipes derrière. Sale, qui recevra les Ospreys, devrait l'emporter sans trop de problème. Glasgow, 8ème, devra lui s'imposer sur sa pelouse face à une équipe de La Rochelle intraitable pour le moment en Champions Cup. Et enfin, la qualification de l'ASM dépendra du résultat entre le MHR et Exeter : avec seulement deux points de retard, Montpellier pourrait passer devant Clermont en cas de victoire. La tâche s'annonce néanmoins très rude pour les coéquipiers de Guirado, qui affronteront des Anglais venus chercher des points pour grimper au classement. Néanmoins, ce scénario reste possible.

Montpellier, Castres, Stade Français : mission (quasi) impossible

Si jusqu'à présent, les clubs français évoqués étaient, ou avaient de grandes chances de se qualifier pour le tour suivant, ce n'est pas le cas ici. Respectivement 9ème de la poule A, 9ème de la poule B, et 10ème de la poule B, ces trois clubs n'ont que peu d'espoir concernant une possible qualification. En effet, le MHR, Castres, et le Stade Français n'ont pas leur destin entre leurs mains, et devront dans un premier temps espérer que les clubs devant eux déjouent lors de cette dernière journée. Si Montpellier peut espérer que Clermont perdent face à l'Ulster, il sera en revanche compliqué de s'imposer face à Exeter. Toujours amputé par la crise COVID, le MHR devra bien évidemment montrer un autre visage que lors du match face au Leinster.

Champions Cup. Montpellier. Philippe Saint-André : ''La facture est très salée''Il en va de même pour le CO qui, peut largement croire en la défaite des Wasps face au Munster. En revanche, les coéquipiers de Combezou devront créer l'exploit sur la pelouse des Harlequins (premiers de la poule), s'ils veulent avoir une chance de passer les poules. Enfin, le Stade Français, qui n'a jusqu'alors pas montré grand intérêt pour cette Coupe d'Europe, va également jouer sa qualification face au Connacht. Avec seulement deux points pris en 3 matchs, les hommes de Quesada devront s'imposer à domicile, tout en espérant que les Wasps et Castres trébuchent à l'extérieur. Vous l'aurez compris, tout est encore possible pour ces clubs, même s'il y a peu de chances pour que les 3 se qualifient pour le tour suivant.

