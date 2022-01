Champions Cup. Montpellier. Philippe Saint-André : ''La facture est très salée''

Après la déroute historique de son équipe face au Leinster, l'entraîneur du MHR Philippe Saint-André s'est exprimé concernant cette rencontre.

89 : c'est le nombre de points encaissés ce dimanche par les hommes de Saint-André. Une débâcle historique, qui enterre définitivement les espoirs de qualification du MHR. Si les joueurs peuvent être déçus, il en va de même pour le coach du MHR. Ce dernier s'est d'ailleurs confié au journal L'Équipe, juste après la rencontre : "On a mal à la tête... Très mal... On n'avait pas joué depuis vingt jours, sur les deux dernières semaines on a eu dix-huit cas de covid. La seule bonne chose, c'est qu'on a pu rejouer sur le terrain mais aujourd'hui (dimanche), le Leinster avait une très grosse équipe et nous n'avons pas pu être compétitifs. Il n'y avait rien du tout et ce dès la première minute, ce qui est le plus désolant. Quand vous prenez un tel score, il n'y a pas grand-chose à dire, on se remet au boulot en espérant retrouver un effectif plus complet. Là, on a fini pratiquement avec notre ligne de trois-quarts des espoirs contre celle de l'équipe d'Irlande". Un déséquilibre de niveau qui s'est rapidement fait ressentir, mais qui n'a pas surpris PSA, qui déplore les conditions qui ont précédé cette rencontre : "Oui, on savait que ça allait être dur. On a pu monter une équipe, avoir six premières lignes, ce dont on était incapables la semaine dernière. On était dans une super dynamique en 2021 avec six victoires d'affilée en Top 14 et là on s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui sont revenus trop justes. Dans la dimension physique, ça prend du temps pour retrouver son plein niveau. On n'avait pas d'autres solutions que d'en faire jouer certains. On a tout fait pour ne pas déclarer forfait mais la facture est très salée".

RÉSUMÉ VIDÉO. Le Leinster atomise et humilie le MHR avec 13 essaisFace à une équipe irlandaise très organisée, les jeunes du MHR n'ont rien pu faire. Dépassés de la première à la dernière minute, ces derniers n'ont pu qu'observer les rafales du Leinster s'abattre sur eux. Une défaite, dont se souviendra certainement encore longtemps Saint-André : "Je n'avais jamais pris autant de points dans ma carrière, que ce soit comme joueur ou entraîneur. On va tout faire pour se remettre au travail, espérer retrouver des joueurs la semaine prochaine, et que les choses vont revenir pour montrer autre chose". Pour rappel, le MHR reçoit la semaine prochaine les Anglais d'Exeter, qui les avaient battus sévèrement au match aller (42-6).

