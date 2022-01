RÉSUMÉ VIDÉO. Le Leinster atomise et humilie le MHR avec 13 essais

Ce dimanche 16 janvier, le MHR a complètement été concassé par le Leinster lors de cette 3ème journée de Champions Cup.

Impasse ou déroute totale pour Montpellier ? Peut-être un peu des deux… Ce dimanche 16 janvier, le MHR a pris une fessée gargantuesque par les Irlandais du Leinster sur le score de 89 à 7. Habitué aux humiliations, mais dans le rôle du bourreau, les hommes de Dublin ont composé une performance magistrale face aux Cistes. Les hommes de Leo Cullen réalisent la plus large victoire de leur histoire en Champions Cup, dépassant une confrontation face à Bourgoin datant du 04 décembre 2004. À l’époque, les Berjalliens encaissaient un 92 à 17, soit 75 points de différence. Aujourd’hui, les Montpelliérains signent donc également la plus large défaite d’un club français au niveau européen. Coupe d'Europe. Montpellier est-il assez armé face aux ogres européens ?

Cependant, le record de la plus large victoire est toujours détenu par le Stade Toulousain. Ces derniers avaient inscrit un 108 à 16 face à l’écurie galloise des Ebbw Vale Rugby Football Club. Une formation qui évolue aujourd’hui dans le championnat local gallois. La victoire du Leinster risque ainsi de faire date. La défaite des Héraultais fait quant à elle office d'abandon dans la compétition européenne. En espérant que le MHR choisisse cette fois de tenter, au moins, de conserver son titre en Challenge Cup. Pour rappel, en mai dernier, le propriétaire-président du club avait confié en conférence de presse que remporter la petite Coupe d'Europe était "une étape extrêmement importante dans la croissance du club, dans les étapes que ce club doit franchir", selon lui. Mohed Altrad rajoutait également : "On a franchi plein d’étapes. Globalement on avance, c’est ça qui est important pour moi. Je suis un bâtisseur, quelqu’un qui construit dans la durée, quelqu’un qui ne lâche pas." Alors, peut-on dire que les Cistes ont lâché leurs ambitions cet après-midi ? VIDEO. CHAMPIONS CUP. Il y a un an, le Leinster récitait son rugby et étrillait le MHR sur sa pelouse