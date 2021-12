VIDEO. CHAMPIONS CUP. Il y a un an, le Leinster récitait son rugby et étrillait le MHR sur sa pelouse

Ce week-end, le MHR reçoit le Leinster sur sa pelouse du GGL Stadium. L'occasion de prendre sa revanche après la correction infligée par les Irlandais la saison passée.

Si la saison dernière le MHR a bataillé pour se maintenir en TOP 14, les Cistes avaient brillé sur la scène européenne. Après deux défaites en autant de match en Champions Cup, les Héraultais se voyaient reversés en Challenge Cup. Une compétition qu’ils sublimeront par la suite, puisqu’ils iront jusqu’au bout et remporteront pour la deuxième fois de leur histoire la Challenge Cup. Une victoire qui leur a permis de jouer la Champions Cup cette année. Pour l’ouverture de leur campagne européenne, les Montpelliérains se sont déplacés sur la pelouse de Exeter. Privé de ses cadres, le MHR s'est présenté avec une équipe remaniée en Angleterre. Si les hommes de Galletier, capitaine pour son retour, étaient encore dans le coup à la pause (7-6). Il n’en a pas été de même en seconde période. Privés de ballons, les Montpelliérains se sont contentés de défendre et de subir les assauts des locaux. Le MHR s’est incliné 42-6 en Angleterre pour son premier match de Champions Cup. Ce week-end, pour la seconde journée européenne, les Cistes reçoivent les Irlandais du Leinster, largement victorieux la semaine dernière face à Bath. Un adversaire que le MHR connait bien, puisqu’il y a peine plus d’un an, le Leinster se déplaçait au GGL Stadium pour la première journée de Champions Cup. Retour sur cette rencontre qui avait un peu plus enfoncé le club héraultais dans le doute.

CHAMPIONS CUP. Le MHR avec ses internationaux face à une solide équipe du Leinster [COMPOSITION]Pour l’ouverture de sa campagne européenne 2020/2021, le MHR reçoit sur sa pelouse le Leinster. Une rencontre que les Héraultais abordent sous haute tension. Les Cistes, très en difficultés en TOP 14, n’ont gagné que 3 de leurs 8 premiers matchs et pointent à la 12e place du classement. Bien qu’elle ait deux matchs de retard, l’équipe montpelliéraine inquiète et peine à mettre son jeu en place depuis le début de saison. Son adverse, le Leinster, a gagné ses 7 premiers matchs et semble survoler le championnat celte. Une rencontre qui semble déséquilibrée. Mais pour la réception des Irlandais, Xavier Garbajosa compose un XV de départ compétitif avec de la jeunesse sur le banc. Dès l’entame de match, les Irlandais mettent la main sur le ballon dans le camp montpelliérain. À la 4e minute, après un magnifique mouvement général, le troisième ligne Van der Flier est trouvé en bout de ligne et vient concrétiser cette action collective, 0-5. Paillaugue réplique ensuite par une pénalité. Le Leinster tient le ballon et enchaine les temps de jeu dans le camp des Cistes. Le troisième ligne centre Doris, démarre dans le fermé et vient offrir le deuxième essai à son jeune centre Frawley. À peine 10 minutes plus tard, après un ballon récupéré dans la moitié de terrain des locaux. Byrne, l’ouvreur irlandais, vient déposer une magnifique passe au pied pour son ailier Kearney, qui s’en va inscrire le troisième essai des visiteurs. 6-20 à la pause.

À peine de retour sur le près, Paillaugue rajoute 3 points à son équipe. Le Leinster tient le ballon dans ce début de second acte, même si les Cistes essayent de mettre quelques fulgurances dans leur jeu par l’intermédiaire de Rattez. L'équipe du MHR pense se lancer dans la partie quand elle voit Louis Foursans aller marquer le premier essai des Héraultais. Un essai qui sera malheureusement refusé. En revanche, ce sont les Irlandais qui, quelques minutes plus tard, iront inscrire l’essai du bonus après une séquence de pick and go. Un nouvel essai sera refusé à Bismarck Du Plessis côté MHR. N’Gandebe sauvera l’honneur des Cistes en allant conclure un beau mouvement collectif à 3 minutes de la fin. La dure soirée pour les Cistes se finira par un nouvel essai irlandais. Jimmy O’Brien, à la réception d’un coup de pied montpelliérain plus que hasardeux, s’en va inscrire le 5e essai de la rencontre pour le Leinster. Un match qui se finit donc sur le score de 14-35. Et qui mettra le MHR en très fâcheuse posture pour la qualification.

Ce week-end, c’est une tout autre histoire. Le MHR cartonne et vient compléter le podium en championnat. Même si les Cistes ne semblent pas jouer pleinement la compétition européenne, ils auront très certainement à cœur livrer une belle prestation et de prendre leur revanche sur leur déconvenue de l’an passée.