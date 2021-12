CHAMPIONS CUP. Le MHR avec ses internationaux face à une solide équipe du Leinster [COMPOSITION]

Découvrez les compositions de Montpellier et du Leinster pour la deuxième journée de Champions Cup. Deux équipes touchées par des cas de Covid.

Vos Matchs de Rugby : Toulouse/Wasps, Mont-de-Marsan/Colomiers à quelle heure et sur quelle chaîne ?Battu par Exeter lors de la première journée, le MHR affronte à nouveau un gros morceau, le Leinster. Un temps menacée en raison de cas de Covid dans les deux camps, la rencontre pourra finalement avoir lieu. Selon le Midi Libre, la formation héraultaise a réussi à contenir la propagation du virus en isolant les cas détectés en début de semaine. Pour recevoir les Irlandais, Montpellier pourra compter sur les internationaux Haouas, Willemse, Galletier ou encore Tauleigne. Le Wallaby Brandon Paenga-Amosa sera cette fois-ci sur le banc et Maurouard à son poste de talonneur. Darmon sera à l'arrière aux dépens de Tisseron tandis que Bouthier n'est pas sur la feuille de match à l'instar de Guirado et Dakuwaqa.

Montpellier 1 Forletta 2 Maurouard 3 Haouas 4 Capelli 5 Willemse 6 van Rensburg 8 Tauleigne 7 Galletier 9 Aprasidze 10 Foursans 11 N'gandebe 12 Lucas 13 Reilhac 14 Vici 15 Darmon 16 Paenga-Amosa 17 Rodgers 18 Hamadache 19 Mercer



20 Eymeri 21 Bevia 22 Martin 23 Duguid

Du côté du Leinster, la liste des joueurs inscrits pour la Coupe d'Europe était suffisante pour permettre d'aligner une équipe compétitive en dépit des quinze cas de covid annoncés. En première ligne, Healy sera titulaire contrairement à Furlong, absent des 23. Pas de Ringrose au poste de numéro 13, mais Osborne, ni de Larmour à l'aile ou de Keenan à l'arrière. Sans une partie de ses internationaux irlandais, le Leinster aligne tout de même une solide équipe.