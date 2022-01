Réseaux Sociaux. Branlée historique, manque de respect : Twitter s'enflamme après la claque reçue par Montpellier

Ce dimanche, Montpellier s'est très lourdement incliné sur la pelouse du Leinster (89-7). Un revers historique qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Bon nombre de supporters des Cistes n'ont pas caché leur frustration, et se sont montrés durs mais réalistes, à l'égard de leur équipe. D'autres spectateurs de la rencontre ont préféré réagir avec humour.

82 - @leinsterrugby's 82-point victory against Montpellier is the joint third biggest by any team in the @ChampionsCup:



🥇Toulouse 108-16 Ebbw Vale in 1998

🥈Stade Français 92-7 L'Aquila in 2000

🥉Clermont 82-0 Aironi in 2012

🥉Leinster 89 -7 Montpellier in 2022.



Demolition.