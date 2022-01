RUGBY. COMPOSITION. Toulouse sans Dupont ni Ntamack pour jouer sa qualification

Le champion d'Europe en titre joue sa qualification ce samedi face aux Gallois de Cardiff. Malgré des cas de Covid, c'est une très belle équipe qui est alignée.

Le Stade Toulousain doit impérativement se relancer en vue de la qualification pour les phases finale de Coupe d'Europe. Les Rouges et Noirs possèdent leur destin entre leurs mains et tenteront de s'imposer à domicile face aux Gallois de Cardiff.

Antoine Dupont, positif au Covid, Anthony Balès est reconduit comme titulaire à la mêlée. Romain Ntamack et Cyril Baille sont également absents et remplacés par Thomas Ramos et Rodrigue Neti. Enfin, grand retour de Julien Marchaud comme capitaine, et grands débuts d'Edgar Retière comme remplaçant demi de mêlée.

Toulouse 1 Neti 2 Marchand (c) 3 Aldegheri 4 Flament 5 Arnold 6 Cros 8 Tolophua 7 Placines 9 Balès 10 Ramos 11 Lebel 12 Chocobares 13 Nanaï-Williams 14 Bonneval 15 Médard 16 Cramont 17 Ainu'u 18 Faumuina 19 Tekori



20 Brennan 21 Miquel 22 E.Retière 23 Delibes

Côté gallois, on notera la présence de Taulupe Faletau en deuxième ligne ! Josh Adams est bien présent sur son aile. Enfin, Rhys Priestland débutera sur le banc avec Lloyd Williams.