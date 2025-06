TOP 14. Attention, ce ne sera pas le même Stade Toulousain en finale : l'UBB le sait très bien (et Novès aussi)

Une UBB ambitieuse défie un Stade Toulousain amoindri mais redoutable en phases finales : le Top 14 s’offre une finale électrique.

Il y a des matchs qui réveillent les papilles rugbystiques, et la finale entre l'UBB et le Stade Toulousain, ce samedi au Stade de France, en fait partie. Qui de mieux que Guy Novès, monument rouge et noir, pour poser le cadre de cette affiche qui sent la poudre ? Avec son franc-parler et sa lucidité, l'ancien manager aux dix Boucliers avec Toulouse est revenu sur les enjeux de ce sommet du Top 14.

Une finale Top 14 pas comme les autres

« Une excitation particulière, je ne crois pas », lâche Novès d’emblée via Sud Radio, dans un mélange de recul et de gourmandise. Mais l'ancien mentor sait que ce rendez-vous n’est pas anodin : « Le Stade Toulousain à l'heure actuelle, surfe un petit peu sur certains résultats […] a joué un certain nombre de finales, n'a perdu aucune. Donc évidemment, ce match a un certain intérêt. » Il pointe une UBB « qui est en train de surfer sur la vague et très efficace » face à un Stade Toulousain qui « a perdu un certain nombre d'éléments », promettant un duel « un peu plus équilibré et donc intéressant ».

Dupont absent, la jeunesse prend le relais

La question du triplé ? « Très honnêtement, au niveau des joueurs non. […] le fait simplement de battre Bordeaux demain soir et d'être champion va suffire je pense au plaisir des joueurs », affirme Novès, balayant l’idée d’un levier supplémentaire pour Toulouse. Sur l’absence d’Antoine Dupont et des leaders, l’ancien sélectionneur ne s’inquiète pas outre mesure : « Ce n'est pas une année facile […] mais on n'est pas à 3, 4 joueurs près qui manquent même si Antoine aujourd'hui évidemment est un des meilleurs joueurs du monde si ce n'est le meilleur. »

« Le Stade Toulousain sera différent »

Pour lui, la défaite en Champions Cup pourrait même être un carburant : « Je crois que la défaite justement en demi-finale de Champions Cup va servir […] ce goût-là, je pense que le Stade Toulousain sera un petit peu différent demain soir. » Novès, fidèle à sa philosophie, sait que la capacité des Toulousains à se transformer à l'approche des phases finales est une donnée clé : « Moi j'avais tendance à dire à l'époque que le Stade Toulousain était un petit peu comme le caméléon, ça changeait de couleur à l'approche des phases finales. »

L’importance de l’ADN toulousain

Guy Novès ne se voile pas la face sur la qualité de l’adversaire, conscient du « danger » représenté par une UBB coachée par Yannick Bru et plusieurs anciens du club rouge et noir, « qui savent très très bien contre qui ils vont tomber. » Mais il rappelle aussi que Toulouse a plus d'un tour dans son sac : « C'est la porte ouverte pour certains jeunes qui vont montrer un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. »

« Pas 50 points d’écart »

Pour ceux qui imaginent une finale à sens unique, Novès calme le jeu : « Peut-être que les joueurs vont perdre, vont gagner, peu importe, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas 50 points, ça c'est certain. » Une finale reste une finale, où le moindre ballon devient précieux, où chaque détail pèse lourd. « Il faut absolument que tout le monde se soude autour de l’équipe », martèle l’ancien technicien, conscient de l’importance du collectif dans ces rendez-vous.

La dalle contre le vécu

Alors, qui prendra le dessus entre la dalle bordelaise et le vécu toulousain ? Guy Novès reste confiant dans l’ADN de son club de cœur, mais ne sous-estime pas la menace : « Le Stade Toulousain est différent en phases finales, mais Bordeaux arrive fort. » Une chose est sûre : sous le ciel du Stade de France, cette finale UBB - Stade Toulousain s’annonce comme un sommet du Top 14, à l’image de ce rugby que Novès a façonné et que l’on aime tant.