6 Nations. Toulouse et Montpellier, principaux pourvoyeurs du XV de France Féminin

Annick Hayraud, la manager du XV de France a dévoilé un groupe de 38 joueuses pour préparer le prochain Tournoi des 6 Nations qui débutera le 27 mars prochain.

Si le Tournoi des 6 Nations masculin débutera ce week-end, les féminines devront elles, patienter jusqu'au 26 mars prochain. Les Françaises entameront leur campagne européenne face à l'Italie, le 27 mars à Grenoble. Afin de préparer dans les meilleures conditions la compétition printanière, le staff des Bleues a convoqué un groupe de 38 joueuses pour un stage de préparation qui se déroulera du 7 au 15 février à Bastia.

Parmi elles, on retrouve en toute logique de nombreuses cadres de l'équipe, comme Pauline Bourdon, Gaëlle Hermet la capitaine, Romane Ménager, Caroline Drouin ou Caroline Boujard. Lénaïg Corson fait également son retour dans le groupe France tout comme Jessy Tremoulière, élue meilleure joueuse de l'année en 2018 et de la décennie 2010-2020. Le Stade Toulousain et le Montpellier Hérault Rugby sont les formations les mieux représentées avec 8 éléments chacune.

Sur le site de la FFR, Annick Hayraud, manager du XV de France a déclaré :

Ce stage à Bastia va nous permettre de nous retrouver toutes ensembles pour la première fois depuis la fin de la Tournée d’Automne. Nous allons pouvoir nous projeter sur notre Tournoi des Six Nations qui débutera le 27 mars à Grenoble et nous entraîner dans des conditions optimales. Avec 38 joueuses convoquées dont 9 joueuses du Pôle France, nous allons pouvoir également faire le point sur notre groupe et sur les états de forme de chacune. Cette étape est très importante pour nous dans la construction de notre saison

Le Groupe France pour préparer le Tournoi des 6 Nations