FRANCE. RUGBY. Après la Nouvelle-Zélande, les Bleues entrent dans une nouvelle dimension

Si la France faisait déjà partie des meilleures nations féminines dans le monde, les Bleues ont montré qu’elles pouvaient prétendre à être LA meilleure nation.

Entre finesse et domination, il n’y a qu’un pas. Mais chez les Bleues, on a tendance à observer les deux. Cette finesse, c’est la très appréciable capacité de Caroline Drouin a pratiqué un jeu fluide et technique. Celui-là même qui leur a permis de mettre le public français dans leur poche ces dernières années, au point de remplir sans trop de problèmes les stades du rugby français. La domination, c’est cette intensité qui fait le malheur de leurs adversaires. Cette dernière, impulsée par la capitaine Gaëlle Hermet, a fait vivre un véritable cauchemar aux Black Ferns sur les deux rencontres de cet automne. Rien y fait, Les Elder et les siens ont semblé incapable de répondre au défi physique et technique impulsé par les Françaises, au plus grand plaisir du public castrais. Safi N’Diaye, icône de ce XV de France et ancienne joueuse castraise a d’ailleurs salué le soutien des quelques 12 000 spectateurs présents. Elle dit : “Merci de nous avoir portées, jouer à la maison c’est vraiment bien, vous êtes exceptionnel”

VIDEO. Intouchables ! Les Bleues donnent la fessée aux Black Ferns à Pau !

Via un communiqué de la FFR, la manager Annick Hayraud s’est exprimée sur cette victoire. Elle confie : “C’est une victoire importante parce que nous voulions valider le travail de toute cette tournée d’automne. Nous sommes dans la continuité de la semaine dernière. Nous ne voulions pas que cette victoire reste comme un exploit. Nous voulions marquer notre territoire et répondre aux Anglaises.” Des Anglaises qui deviennent désormais LA cible à dominer pour les Bleues. Dans le (très fermé) trio de tête du rugby féminin, elles restent les seules adversaires à tenir tête aux tricolores. Si ce trio semble devenir un duel européen au vu de la Coupe du Monde 2022 en Nouvelle-Zélande, elle devrait au moins permettre aux filles de passer un cap : celui des demi-finales. Pour rappel, comme une malédiction, jamais le XV de France Féminin n’a réussi à passer ce stade dans la compétition reine. Le moment ou jamais ? On l’espère. D’autant plus qu’elles bénéficieront d’une exposition jusqu’alors inédite. Le groupe TF1 ayant obtenu les droits de la compétition pour la prochaine édition.

RESUME VIDEO. L'équipe de France féminine domine une fois de plus les championnes du monde néo-zélandaises