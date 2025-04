6 Nations. 73 points, 4 joueuses dans l'équipe type : et si le vrai tournant était là pour les Bleues ?

Une pépite au pied d’or et des guerrières : comment les Bleues ont changé de visage lors de ce Tournoi.

Le rideau est tombé sur l'édition 2025 du Six Nations féminin, et la France peut nourrir quelques fiertés malgré la courte défaite contre l'Angleterre (43-42) dans un final étouffant à Twickenham. Preuve de cette dynamique encourageante : quatre joueuses tricolores figurent dans l'équipe type du Tournoi, dévoilée ce lundi.

Manae Feleu en deuxième-ligne, Teani Feleu en numéro 8, Pauline Bourdon-Sansus à la mêlée et Morgane Bourgeois à l’arrière : voilà la colonne vertébrale française reconnue parmi les meilleures du continent. Un socle prometteur à quatre mois d'une Coupe du monde en Angleterre où les Bleues ne se présenteront pas en victimes expiatoires.

Morgane Bourgeois, la pépite au pied d'or

S’il fallait ne retenir qu’un symbole du renouveau français, ce serait elle. À 22 ans, Morgane Bourgeois a pris les clés du but avec une autorité impressionnante. Meilleure réalisatrice du Tournoi avec 73 points, loin devant la concurrence, l'arrière du Stade Bordelais a fait taire les doutes laissés après la retraite de Jessy Trémoulière. Précise au pied, inspirée ballon en main, capable de dynamiter un match par son jeu au large ou un 50-22 millimétré, Bourgeois incarne déjà l'avenir du XV de France. Sa régularité sous pression et sa capacité à répondre dans les moments chauds, comme à Twickenham, ont permis aux Bleues de briller lors de ce Tournoi.

VIDEO. 6 Nations féminin. 85 points, 13 essais : les Bleues frôlent l’exploit absolu après un final irrespirable

Bourdon-Sansus et les Feleu, l'âme des Bleues

Pauline Bourdon-Sansus, encore une fois, a illuminé le Tournoi par son intelligence de jeu. Chef d’orchestre, la demi de mêlée du Stade Toulousain a alterné le jeu, guidé ses avants et apporté son punch.

🌟 The fans have voted! Here is your Team of the Championship for 2025 🏆#GuinnessW6N pic.twitter.com/shZE23eu4i — Guinness Women's Six Nations (@Womens6Nations) April 28, 2025

Devant, les sœurs Feleu ont imposé leur patte. Manae, en deuxième-ligne, a multiplié les charges, les plaquages, et a pesé dans les regroupements avec une activité débordante. Teani, troisième ligne centre, a incarné la puissance et la mobilité qui manquaient parfois aux Bleues par le passé. Leur montée en puissance arrive à point nommé, dans un secteur où la France devra encore monter le curseur pour rivaliser avec l'Angleterre en Coupe du monde.

Un Six Nations encourageant mais encore frustrant

Malgré leur montée en régime et leur incroyable retour contre les Red Roses samedi, les Françaises échouent à un souffle du Grand Chelem. Comme en 2023, comme en 2024. Si l’écart avec l’Angleterre se réduit, il reste cette incapacité à jouer 80 minutes au même niveau d'intensité et de justesse.

À Twickenham, les Bleues ont payé une première demi-heure manquée, avant de livrer une deuxième période héroïque, marquée par du mouvement, de l’audace et une vraie réussite offensive. Ce match doit servir de référence. Car à quatre mois du Mondial, il n’est plus temps de se cacher : les Bleues sont capables d’aller bousculer l’ordre établi, mais à condition de répéter ce niveau de performance à chaque sortie.

Ce que la France doit retenir pour la suite

La France possède aujourd'hui une ossature solide, une jeunesse dorée incarnée par Bourgeois, Vernier ou encore Kelly Arbey, et une expérience précieuse portée par Bourdon-Sansus et Manae Feleu. Mais pour viser plus haut en Angleterre, il faudra encore gommer les passages à vide, renforcer la densité physique et continuer à croire en leur jeu. Car la meilleure nouvelle de ce Six Nations, c’est que les Bleues n'ont jamais été aussi proches de faire tomber le géant anglais.