6 NATIONS. Angleterre – France : Les Bleues frappées par la malchance avant le match pour le Grand Chelem

Le XV de France féminin affronte l'Angleterre sans trois de ses stars, ce qui va fortement compliquer les choses en vue du Grand Chelem.

Le défi était déjà immense. Il l’est désormais encore un peu plus. À quatre jours du choc face à l’Angleterre à Twickenham pour le gain du Tournoi des Six Nations féminin 2025, le XV de France a perdu trois de ses cadres sur blessure. Montserrat Amédée, Romane Ménager et Séraphine Okemba sont contraintes de déclarer forfait.

Trois joueuses majeures qui ne feront pas le déplacement à Londres, et dont l’absence pourrait peser lourd dans un match où chaque détail comptera.

VIDEO. 6 Nations. Les Bleues domptent l'Italie et s'offrent une finale de rêve pour le Grand Chelem à Twickenham

Ménager, blessée à la tête en Italie, devait être titulaire troisième ligne. Okemba, elle aussi commotionnée, avait enchaîné huit titularisations d’affilée depuis sa transition réussie vers le rugby à XV. Quant à Amédée, revenue à XV cette saison après six ans d’absence internationale, elle n’a pas récupéré d’une blessure à l’épaule survenue contre le pays de Galles.

Pour les remplacer, le staff a appelé deux novices : Taïna Maka, jeune troisième-ligne du FC Grenoble Amazones, et Maélig Ngassa-Manac’h, trois-quarts centre du Stade Rennais Rugby. Deux profils prometteurs mais sans aucune cape, qui découvriront l’intensité du plus haut niveau dans l’un des stades les plus intimidants du monde.

Face aux Red Roses, qui n’ont plus perdu contre la France depuis 2018 et restent sur six Tournois consécutifs, les Bleues n’ont pas le droit à l’erreur.

Un point derrière les Anglaises au classement, elles doivent absolument s’imposer à Twickenham pour soulever le trophée. Le Grand Chelem est en jeu, il ne leur reste qu’une marche à franchir. Une mission commando qui s’annonce encore plus corsée avec ces absences de taille.

VIDEO. 6 Nations. Menées par une Bourgeois étincelante, les Bleues éteignent l’Écosse

Mais dans l’adversité, cette équipe de France a souvent trouvé les ressources pour surprendre. Ce samedi, elle n’aura rien à perdre… si ce n’est le Tournoi.