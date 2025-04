Vos matchs de rugby Stade Français/Stade Toulousain et Toulon/Clermont à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Entre Stade Français – Toulouse dimanche soir, un samedi bouillant en Top 14, la 27e journée de Pro D2 et les enjeux toujours brûlants de la course au top 6, cette semaine s’annonce riche en rugby.

Ce week-end, le Top 14 reprend ses droits après avoir laissé la place aux phases finales de Champions Cup durant 15 jours. Les écuries de l’élite doivent reprendre rapidement le rythme, car le marathon continue.

Comme toujours, il y aura de l’enjeu sur toutes les pelouses de France. Le Stade Rochelais reçoit Bayonne à Deflandres à 16h30 avec une pression immense. Les Maritimes n’ont plus gagné depuis le 4 janvier dernier, une éternité pour les doubles champions d’Europe.

À Aimé Giral, l’USAP recevra le Racing 92, à la relance ces dernières semaines. Les Franciliens ont confirmé leur regain de confiance en se qualifiant pour les demi-finales de Challenge Cup.

Malgré tout, en championnat, ils ne comptent que sept unités d’avance sur la place de barragiste, occupée par… Perpignan. Les Catalans ont donc une opportunité en or de se relancer dans la course au maintien. D’autant plus que le Stade Français recevra l’ogre toulousain.

Top 14 – 21ᵉ journée

Samedi 19 avril 2025 :

Pau vs Bordeaux-Bègles à 14h30 sur Canal+ Sport

à sur Perpignan vs Racing 92 à 16h30 sur Canal+ Live 6

à sur La Rochelle vs Bayonne à 16h30 sur Canal+ Live 3

à sur Lyon vs Montpellier à 16h30 sur Canal+ Live 5

à sur Castres vs Vannes à 16h30 sur Canal+ Live 4

à sur Toulon vs Clermont à 21h05 sur Canal+

Dimanche 20 avril 2025 :

Stade Français vs Toulouse à 21h05 sur Canal+

Le match à ne pas manquer : Toulon – Clermont samedi soir s’annonce capital dans la course aux phases finales. Les hommes de Christophe Urios auront très (très) faim. Et Paris – Toulouse dimanche, parce qu’un classico ne se rate jamais.

Pro D2 – 27ᵉ journée

Jeudi 17 avril 2025 :

Colomiers vs Agen à 21h00 sur Canal+ Sport

Vendredi 18 avril 2025 :

Nevers vs Biarritz à 19h00 sur Canal+ Sport

à sur Béziers vs Mont-de-Marsan à 19h30 sur Canal+ Live 4

à sur Grenoble vs Nice à 19h30 sur Canal+ Live 5

à sur Oyonnax vs Valence-Romans à 19h30 sur Canal+ Live 6

à sur Soyaux-Angoulême vs Montauban à 19h30 sur Canal+ Live 7

à sur Dax vs Aurillac à 19h30 sur Canal+ Live 8

à sur Brive vs Provence Rugby à 21h00 sur Canal+ Sport

Le duel chaud : Colomiers – Agen jeudi en prime. Deux prétendants aux phases finales, un choc qui vaut cher en cette fin de saison.

Pour finir, samedi, à 14h, on suivra les Bleues, toujours engagée dans le Six Nations féminin. L’objectif sera d’aller chercher une quatrième victoire consécutive avant le choc face à l’Angleterre en clôture.

