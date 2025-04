AMATEUR. Stupeur en Fédérale 1 : pas de phases finales pour le leader national, rétrogradé administrativement

En proie à d'importants soucis financiers, ce cador du rugby amateur n'aurait pas fourni les garanties nécessaires à la Fédération française de rugby.

Ce week-end, loin de la Champions Cup et de ses scénarios à faire tourner de l’œil les fans du RCT, se jouaient aussi des matchs décisifs dans les divisions inférieures.

A la frontière du professionnalisme, se disputaient aussi les quarts de finale de Nationale 2 et la dernière journée de Fédérale 1, qui devait nous en dire plus sur les phases finales qui se préparent.

CHAMPIONS CUP. Toulouse miraculé ? ''La pièce est tombée du bon côté'', d'après MolaVerdict ? En Nationale 2, Vienne a réalisé le meilleur match de sa saison pour aller l’emporter à Salles, tandis qu’ailleurs, la logique a été respectée. Ainsi, Orléans et Niort s’affronteront pour une place en finale, Rennes et Vienne dans l’autre demie.

A noter que le champion de France de Nationale 2 accèdera directement en Nationale sous réserve d’acceptation de la fédération. De son côté, le perdant disputera un access match contre l’avant-dernier de la division supérieure, le 11 mai 2025. Soit probablement les Girondins de Langon.

Chartres relégué

Du côté du plus haut-niveau fédéral, gros coup de froid. A l’issue de la saison régulière et grâce à sa victoire bonifiée à Limoges, le club de Chartres devait terminer premier de sa poule, et même premier national en Fédérale 1.

La voie royale pour les phases finales, sur lesquels bute la formation d’Eure-et-Loir depuis plusieurs saisons ? En théorie, car il n’en sera finalement rien.



En proie à d'importants soucis financiers, ce cador du rugby amateur n'aurait pas fourni les garanties nécessaires à la Fédération française de rugby. Et sera non seulement privé de phases finales, mais aussi rétrogradé administrativement en Fédérale 2.

Un gros coup dur pour ce Chartres, qui bouscule donc le tableau des phases finales. Lequel nous offrira, avant de débuter pleinement, quelques barrages croustillants le 27 avril, comme ce La Seyne/Mazamet ou Sarlat vs Nafarroa. Parce qu’il n’y a pas que Toulouse et l’UBB dans la vie…