VIDEO. 6 Nations. Menées par une Bourgeois étincelante, les Bleues éteignent l’Écosse

Sous le soleil de La Rochelle, les Bleues ont livré une partition en deux temps face à l’Écosse. Accrochées à la pause, elles ont appuyé sur l’accélérateur après la mi-temps pour s’imposer 38-15.

Deuxième match et deuxième succès pour le XV de France féminin dans ce Tournoi des Six Nations 2025. Devant un stade Marcel-Deflandre comble, les coéquipières de Manaé Feleu ont dominé l'Écosse 38 à 15, décrochant ainsi le bonus offensif.

Dès l'entame, les Bleues imposent leur rythme. Après une pénalité réussie par Morgane Bourgeois à la 8ᵉ minute, l'ouvreuse Carla Arbez inscrit le premier essai tricolore à la 11ᵉ minute, transformé par Bourgeois, portant le score à 10-0.

Malgré une domination territoriale, quelques imprécisions empêchent les Françaises d'aggraver le score. Juste avant la pause, une erreur défensive permet à l'Écossaise Emma Orr de réduire l'écart avec un essai transformé, ramenant le score à 13-7 à la mi-temps.

Une accélération décisive en seconde période

Au retour des vestiaires, les Bleues augmentent l'intensité. Morgane Bourgeois ajoute une pénalité à la 44ᵉ minute, suivie d'un drop de Pauline Bourdon-Sansus à la 50ᵉ, le premier dans le Tournoi depuis 11 ans, portant le score à 19-7.

Les Françaises enchaînent ensuite trois essais en moins de dix minutes : Teani Feleu (60ᵉ), Séraphine Okemba (63ᵉ) et Morgane Bourgeois (68ᵉ), ce qui scelle le sort du match. L'Écosse inscrit un dernier essai en fin de rencontre par Elis Martin, fixant le score final à 38-15.

La défense française s'est montrée intraitable, récupérant plusieurs pénalités lors des phases offensives écossaises. Offensivement, malgré quelques fautes de main en première mi-temps, les Bleues ont su concrétiser leurs actions en seconde période, notamment grâce à une supériorité physique manifeste.

Des individualités en lumière

Morgane Bourgeois s'est distinguée avec un total de 20 points (un essai, trois transformations, trois pénalités). Teani Feleu, déjà élue joueuse du match en Irlande, a confirmé son importance dans le pack français, tout comme Madoussou Fall Raclot, omniprésente dans les phases de contact.

Avec cette victoire bonifiée, la France totalise deux succès en deux rencontres et se positionne idéalement avant d'affronter le Pays de Galles dans deux semaines. Les Bleues confirment ainsi leurs ambitions dans ce Tournoi des Six Nations 2025 et continuent de monter en puissance.