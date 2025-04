VIDEO. 6 Nations. Les Bleues domptent l'Italie et s'offrent une finale de rêve pour le Grand Chelem à Twickenham

Victoire avec bonus offensif à Parme (21-34), mission accomplie pour les Bleues qui joueront le titre face à l’Angleterre samedi prochain. Mais que ce fut accroché…

Ce samedi, les Tricolores ont remporté une victoire précieuse face à l’Italie à Parme (34-21) lors de la 4e journée du Tournoi des Six Nations féminin. Malgré une première période compliquée, les Bleues ont su inverser la tendance en fin de match, décrochant le point de bonus offensif. Elles restent ainsi invaincues et joueront le Grand Chelem la semaine prochaine contre l’Angleterre à Twickenham.

Une première mi-temps compliquée

Dès l’entame, les Italiennes ont surpris les Françaises en imposant un rythme soutenu. À la mi-temps, les Bleues étaient menées 21-12, affichant des lacunes défensives inhabituelles.

Les Tricolores ont peiné à contenir les assauts transalpins, concédant trois essais en première période et un carton jaune dès la 8e. En face, la France avait franchi la ligne à deux reprises par Grisez dès l'entame et Bourgeois à la demi-heure.

Mais comme souvent dans cette compétition, elles ne donnaient pas l'impression de dominer leur sujet. Face à une équipe comme l'Angleterre, il pourrait être bien plus complexe de refaire un éventuel retard au tableau d'affichage.

Une réaction salvatrice

Au retour des vestiaires, les Bleues ont montré un tout autre visage. Grâce à une meilleure maîtrise collective et une intensité retrouvée, elles ont inscrit un essai à la 54e par Ménager, puis deux autres dans les trois dernières minutes, renversant la situation pour s’imposer 34-21. Cette victoire bonifiée leur permet de rester en course pour le Grand Chelem.

Cap sur Twickenham

Avec quatre victoires en autant de matchs, les Françaises se préparent déjà pour le déplacement décisif à Twickenham. Ce choc décisif déterminera l’issue du Tournoi. Les Bleues devront afficher une solidité défensive et une efficacité offensive accrues pour espérer décrocher le Grand Chelem.

Cette victoire en Italie, bien que laborieuse, témoigne de la résilience et de la détermination des Tricolores. Elles auront besoin de ces qualités pour relever le défi anglais et inscrire leur nom au palmarès du Tournoi avec un Grand Chelem et imiter ainsi le XV de France masculin ainsi que les U20.