6 Nations. 4 cadres de retour, 1 objectif : la compo des Bleues pour affronter l'Italie

Toujours invainues dans ce Tournoi des Six Nations, les Bleues se rendent en Italie avec un XV renforcé par les retours de plusieurs cadres. Grisez, Vernier, Khalfaoui et Romane Ménager sont titularisées.

À l’aube de la quatrième journée du Tournoi, les Bleues sont encore en lice pour le Grand Chelem. Et elles n’ont pas l’intention de ralentir. Face à l’Italie ce samedi à Parme (14h00), le staff Mignot-Ortiz aligne une équipe ragaillardie par quatre retours majeurs. De quoi aborder ce déplacement avec assurance.

Grisez, la revanche

Elle n’avait plus porté le maillot à XV depuis près d’un an. Revenue bredouille et déçue de l’aventure olympique avec le VII, Joanna Grisez revient sur l’aile, bien décidée à rattraper le temps perdu. Sa vitesse et son énergie seront précieuses dans le couloir droit d’une ligne de trois-quarts où le danger viendra de partout.

Suspendue depuis son plaquage haut contre l’Irlande en ouverture du Tournoi, Gabrielle Vernier reprend place au centre de l’attaque tricolore. À ses côtés, Marine Ménager. Un duo bien connu qui offre des garanties, autant en attaque qu’en défense. Avec la centre de Blagnac, les Bleues retrouvent un profil puissant et expérimenté, parfait pour faire exploser les défenses adverses.

Romane Ménager, l’âme du pack

Blessée cet hiver, revenue progressivement via le circuit à 7, Romane Ménager fait enfin son retour à XV. Titularisée en 6, elle accompagnera Séraphine Okemba et Teani Feleu dans une troisième ligne taillée pour l’impact. Ce retour pousse Charlotte Escudero sur le banc, preuve de la richesse du réservoir français.

Devant, c’est Assia Khalfaoui qui revient à droite de la mêlée. L’Agenaise, blessée au genou en début de Tournoi, retrouve une place de titulaire aux côtés de Manon Bigot (élue joueuse du match contre le pays de Galles) et Yllana Brosseau. Une première ligne jeune mais en pleine forme, qui confirme la montée en puissance des Bleues dans ce secteur.

Le XV de départ : solide et ambitieux

L’équipe alignée samedi par Mignot et Ortiz sent la puissance. De la charnière Bourdon-Sansus / Arbez à l’arrière Bourgeois, en passant par le pack et une ligne arrière pleine de talents, tout est réuni pour frapper fort face à une équipe d’Italie joueuse mais encore limitée dans ce Tournoi.

Les Bleues savent qu’en cas de succès, il leur restera à défier les Anglaises à Twickenham, dans un choc pour le Grand Chelem. Mais elles savent aussi que les Italiennes n’ont rien à perdre, surtout à domicile. Réponse samedi, 14h, à Parme.