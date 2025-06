Top 14. Le Stade Toulousain maudit, Toulon épargné, etc. Quelle infirmerie s’est remplie pour la phase finale ?

Alors que la phase finale du championnat arrive, quelle formation, parmi les six qualifiés, voit son infirmerie être particulièrement sollicitée en juin ?

Les blessures n’épargnent personne. Dans le sport de haut niveau, les petits et gros bobos sont monnaie courante. Cependant, certains restent plus touchés que d’autres au moment d’aborder la phase finale de Top 14, dès le vendredi 13 juin. De fait, quelle formation est la plus pénalisée par les blessures et qui s’en sort le mieux ?

TOP 14. La Rochelle éliminée, les affiches des barrages connues, Perpignan vers l’access match

Stade Toulousain : 7 forfaits probables, 6 joueurs incertains

Leader du Top 14, le Stade Toulousain compte de nombreux blessés. Rien qu’au niveau des joueurs blessés au genou, Paul Costes, Setareki Bituniyata, Antoine Dupont et Peato Mauvaka font grincer des dents Ugo Mola et son staff. De plus, Ange Capuozzo, Mathis Castro-Ferreira et Joël Merkler se sont blessés lors du match face à l’USAP, ce samedi, et sont vraisemblablement indisponibles pour la fin de saison. Cependant, certains retours sont espérés pour la demi-finale, à l’image de Nelson Epée, Blair Kinghorn, Richie Arnold et Pierre-Louis Barassi. En parallèle,David Ainu'u et Matias Remue sont incertains pour les dernières échéances. L’absence du pilier américain pourrait être préjudiciable, vu le faible réservoir chez les piliers droits toulousains.

TOP 14. Capuozzo et 2 autres blessés, le Stade Toulousain se fait peur avant la demi-finale

UBB : 6 forfaits, 4 blessés sur le retour

Dauphin de Toulouse, l’Union Bordeaux-Bègles compte aussi quelques blessés, mais reste relativement épargné. Alors que Bastien Vergnes-Taillefer a intégré l'infirmerie récemment, Matéo Garcia, Jacques Nguimbous, Romain Gardrat, Carlü Sadie, Zinedine Aouad et Lachlan Swinton savent que leur fin de saison est déjà actée. En parallèle, Sipili Falatea et Maxime Lucu devraient être disponibles pour la demi-finale, tandis que le sort de Romain Buros reste incertain.

TRANSFERT. TOP 14. L'UBB s'arme encore avec un Tricolore : bail longue durée pour Cameron Woki

RC Toulon : 3 forfaits, pour 4 interrogations

Avant son barrage à Mayol, le RCT est épargné par les blessures, mais voit certains de ses cadres être incertains, comme Gabin Villière. L’ailier casqué est sorti pour un protocole commotion, ce samedi 7 juin. Dans l’infirmerie, seuls Charles Ollivon, Gianmarco Lucchesi et Oliver Cowie sont assurés de ne pas pouvoir postuler contre Castres. Derrière, Joé Quere-Karaba, Enzo Hervé et Mathieu Smaïli pourraient être disponibles avant les hostilités.

''Aujourd’hui, Toulouse est supérieur à tout le monde'', mais Toulon ou encore l'UBB veulent le trône

Aviron Bayonnais : 4 forfaits, 6 incertitudes

Dans le Pays Basque, plusieurs joueurs sont indisponibles depuis plusieurs mois, sans grande surprise. Ainsi, Pascal Cotet, Reece Hodge et Tevita Tatafu sont certains de ne pas être sur le pré de Jean Dauger, vendredi prochain. De même, Gaëtan Germain a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière, son dernier match remontant à fin 2022. À leurs côtés, le sort de plusieurs éléments reste en suspens, dont Manu Tuilagi, blessé aux côtes contre Toulon. De plus, Lucas Paulos, Martin Villar, Nadir Megdoud, Vincent Giudicelli et Veikoso Poloniati sont en cours de réathlétisation, selon le club.

Top 14. Qualifié en phase finale, l’Aviron Bayonnais rêve du Brennus !

ASM Clermont : 7 forfaits quasi-certains

Normalement, l’ASM Clermont sait avec quel groupe elle ira défier Bayonne à Jean Dauger. Pour cause, la quasi-totalité des forfaits liés au club auvergnat est actée comme des fins de saison. Enzo Sanga, Joris Jurand, Fritz Lee, Étienne Falgoux, Sacha Lotrian et Marcos Kremer ont conclu leur activité chez les Jaunards pour la saison, voire plus encore. À l’infirmerie, seul George Moala pourrait revenir à temps, mais sa durée de convalescence reste encore floue.

TOP 14. Clermont numéro 1 mondial dans ce secteur : la stat qui va faire plaisir à Christophe Urios

Castres Olympique : 6 forfaits longue durée

Tout comme Clermont, la majorité des forfaits tarnais sont prévus pour une période qui rend les joueurs vraisemblablement indisponibles pour la fin de saison. Ainsi, Simon Meka, Tom Staniforth, Gauthier Maravat, Feibyan Tukino, Christian Ambadiang et Adrea Cocagi ne devraient pas se déplacer dans le Var, la semaine prochaine. Tout du moins pas pour jouer.

TOP 14. Comment Castres et sa résilience continuent d'inspirer le Stade Rochelais ?