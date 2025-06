Top 14. Qualifié en phase finale, l’Aviron Bayonnais rêve du Brennus !

Pour la première fois de son histoire, l’Aviron Bayonnais va disputer une phase finale de Top 14 et aura le droit à un barrage à domicile, à Jean Dauger.

Fini la langue de bois. À la conclusion de la saison régulière, l’Aviron Bayonnais a acté sa participation à la phase finale de Top 14, avec une ultime victoire face au RC Toulon, ce samedi 7 septembre dans le Pays Basque. Ainsi, les Ciel et Blanc se donnent l’opportunité de disputer un barrage à Jean Dauger en pointant à la quatrième place du classement.

TRANSFERT. TOP 14. Après un champion du monde, Bayonne s'offre un Tricolore du RCT

Dans la soirée du vendredi 13 juin prochain, le public basque va pouvoir encourager, sur ses terres, son équipe face à l’ASM Clermont Auvergne, cinquième au terme de la saison régulière. Seule équipe invaincue de la saison à domicile, l'Aviron Bayonnais connaît sa force à la maison et souhaite fêter comme il faut sa première qualification en phase finale de première division depuis plus de 30 ans.

Ainsi, le club basque se permet de rêver encore plus grand et n’hésite pas à déclarer qu’il est un “candidat potentiel au Brennus”, comme l’a confié l’entraîneur Grégory Patat en conférence de presse. “Nous sommes une équipe solide, qui sait encaisser les scénarios”, confie-t-il, selon des propos rapportés par Rugbyrama.

TOP 14. Transfert : Gareth Anscombe signe à Bayonne, un pari (très) malin pour l’Aviron ?

En pleine confiance, l’Aviron Bayonnais s’apprête à affronter une formation auvergnate capable du meilleur comme du pire. Sans mettre la charrue avant les bœufs, il peut donc se prêter à rêver d’un titre et d’un grand bout de bois, au même titre que les cinq autres prétendants. De fait, la réception de Clermont ne sera pas prise à la légère.

“Nous avons un barrage à domicile à jouer et nous sommes invaincus à Dauger. Il faut toujours regarder le match d’après.[...] Aujourd’hui, le 7e et le 8e ont fini la saison. Nous, on y est encore, donc on ne va rien s’interdire. Ça va être un super rendez-vous à domicile. On s’attend à une ambiance extraordinaire. Ça se jouera dans le money-time et je préfère le jouer à Dauger”, déclare Grégory Patat face aux journalistes.

Bayonne à deux doigts de l’exploit : comment l'Aviron s’est hissé parmi les grands du Top 14 ?

Si l’Aviron Bayonnais est sûr de ses forces, certaines viendront peut-être à manquer sur la phase finale. Par exemple, le puissant centre Manu Tuilagi est touché aux côtes et pourrait ne pas être présent à l’occasion du barrage face à Clermont. Pour l’instant, l’international anglais n’est pas officiellement forfait, mais sa participation reste improbable. De plus, d’autres joueurs importants manquent aussi à l’appel côté basque.

Par exemple, le puissant pilier droit Tevita Tatafu ne sera pas disponible avant la fin de saison. L’international français souffre d’une entorse grave à l’une de ses chevilles et sera sans doute indisponible jusqu’à l’automne prochain. Néanmoins, ces pépins physiques ne devraient pas gâcher la fête dans le Pays Basque, qui compte bien vibrer jusqu’au coup de sifflet final qui déterminera l’issue de l’aventure de l’Aviron Bayonnais.

VIDÉO. AHUUU ! D’une charge animale, Tevita Tatafu et ses 140kg font EX-PLO-SER le boucher Marcos Kremer