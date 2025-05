Bayonne à deux doigts de l’exploit : comment l'Aviron s’est hissé parmi les grands du Top 14 ?

L’Aviron Bayonnais est à 80 minutes d’une qualification historique. Mais comment les Basques sont-ils passés d’outsiders à potentiels barragistes ?

Une forteresse nommée Jean-Dauger

À Bayonne, jouer à la maison n’est pas un avantage, c’est un raz de marée. En 12 rencontres à domicile cette saison, les hommes de Grégory Patat ont signé… 12 victoires. Une invincibilité construite dans l’intensité et une ambiance volcanique portée par les guichets fermés et la mythique Peña Baiona.

À tel point que même les gros bras (La Rochelle, Toulouse, Bordeaux…) sont tombés. Un barrage à Jean-Dauger serait un atout colossal.

Maqala, le facteur X

Difficile de parler de l’Aviron sans évoquer Sireli Maqala. Le trois-quarts fidjien est en train de réaliser une saison monumentale. Percutant, insaisissable, difficile à faire tomber, Maqala est aujourd’hui l’un des meilleurs centres du championnat.

Avec 11 essais au compteur et un impact défensif qui surprend, il incarne la folle saison de cette équipe. En prime, son association avec Manu Tuilagi a fait des étincelles. Ils forment peut-être la meilleure paire de centre du championnat, capables de gagner la ligne d’avantage sur tous leurs ballons. Ajoutez à cela la longueur au pied de Joris Segonds et les Basques sont armés pour le jeu tactique des matchs couperets.

Un groupe avec peu de star

Bayonne, ce n’est pas que des stars. C’est surtout une bande de mecs efficaces et sous-cotés. Swan Cormenier est peut-être l’un des meilleurs piliers gauches du Top 14. Rodrigo Bruni a retrouvé son meilleur niveau au poste de flanker. Alex Moon, Segonds, Héguy, Capilla ou encore les jeunes Spring et Martin apportent énergie et consistance. Ce groupe n’a peut-être pas les noms les plus ronflants, mais il joue juste et ensemble.

Grégory Patat, l’homme de l’ombre

Grégory Patat est l’un des artisans de cette réussite. Il a réussi à transformer un promu en candidat à la qualification. L’ancien rochelais a fait grandir son groupe sans brûler les étapes. Contre toute attente, son avenir à Bayonne est encore flou avec l’arrivée de Laurent Travers, mais l’Aviron ferait bien de conserver son homme fort, sous peine de mettre à mal le projet.

Un contexte populaire et un club qui monte

Bayonne, c’est plus qu’une équipe. C’est un peuple, une ferveur, une ville qui vit pour son club. Cette saison, l’Aviron a franchi un cap en termes de structuration et d’ambition. Le public suit, les partenaires aussi. Et les résultats s’en ressentent. Avec six points d’avance sur Castres, les Basques ont leur destin en main. Une victoire ce samedi à Pierre-Fabre, et le rêve d’un barrage à domicile deviendra réalité.