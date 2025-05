TOP 14. Comment Castres et sa résilience continuent d'inspirer le Stade Rochelais ?

Castres l’a fait, pourquoi pas nous ? C’est le message de Pierre Bourgarit avant un sprint final en TOP 14 où La Rochelle doit tout gagner pour rêver plus grand.

Sixième du classement à deux journées de la fin, le Stade Rochelais s’accroche. Et pour Pierre Bourgarit, c’est loin d’être fini. Le talonneur ne veut rien lâcher et puise son inspiration… dans une vieille cicatrice de 2018. Comme un rappel que tout reste possible en Top 14. TOP 14 - La Rochelle vs Perpignan : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce choc crucial ?

“Rien n’est impossible” : Castres en exemple

“Moi, j’ai toujours l’image de ce match qu’on perd contre Castres ici (18-26 en avril 2018). Ils finissent champions de France. C’est la beauté du sport.” Pierre Bourgarit n’a rien oublié. Le Castres Olympique, débarqué en barrage, avait renversé tout le monde, Toulouse à Ernest-Wallon puis le Racing à Lyon, pour s’offrir le Brennus aux dépens de Montpellier. Une preuve qu’un titre ne se joue pas en avril, mais bien en juin.

À La Rochelle, le mot d’ordre est clair : rester dans les six. “Il nous reste deux matchs pour y être. Il faut presque gagner les deux.” Pas de faux suspense. Si les Maritimes veulent rêver d’un nouveau sprint final, ça passe par une fin de saison quasi-parfaite.

Retrouver l’ADN : défense et discipline

Le match au tour précédent contre Montpellier, et la victoire 47 à 18, a redonné quelques certitudes, même si tout n’était pas parfait. “On a retrouvé un brin de discipline. On avait une fâcheuse tendance à être indisciplinés sur les zones de ruck.” Bourgarit salue via le Midi Olympique le travail effectué avec les arbitres pendant les entraînements, preuve d’un groupe conscient de ses lacunes. ''On a le couteau sous la gorge'', Perpignan entre tension extrême et espoir avant La Rochelle et ToulouseLa Rochelle sait que son rugby s’est bâti sur la défense : “Quand on a gagné nos titres en Champions Cup, c’était notre socle. On est en train de retrouver ça petit à petit.” Un retour aux fondamentaux qui pourrait bien faire la différence au moment d’aborder les phases finales.

Ne pas lâcher, surtout maintenant

“On va essayer de faire un des meilleurs matchs de notre saison.” L’ambition est là. Bourgarit veut une montée en puissance jusqu’au bout, même s’il sait que rien n’est écrit. “On ne va pas imaginer le pire. On va se focaliser sur la dynamique.”

La Rochelle ne regarde pas derrière. Plus question de parler de maintien comme cela a été le cas il n'y a pas très longtemps. Même si la zone rouge n’a jamais été très loin cette saison. L’objectif, c’est toujours le haut, et c’est aussi ça, l’héritage de ce club champion d’Europe à deux reprises.

Inspiré par Castres, porté par ses cadres, le Stade Rochelais veut croire en sa fin d’histoire. Et dans ce Top 14 souvent imprévisible, l’histoire n’a peut-être pas encore livré son dernier rebondissement.