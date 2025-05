''On a le couteau sous la gorge'', Perpignan entre tension extrême et espoir avant La Rochelle et Toulouse

À deux journées de la fin, l’USAP joue sa peau. Les Catalans ne cachent plus l’urgence ni la peur de redescendre. Et les mots claquent comme une vérité brute.

La fin de saison sent la poudre du côté de Perpignan. À deux journées du verdict, l’USAP est 13e et n’a plus de joker. Quatre points d’avance seulement sur le 14e, mais deux mastodontes à affronter : un déplacement à Deflandre ce samedi, puis une réception du Stade Toulousain lors de la 26e journée. Autant dire que le menu est copieux. Et dans ce contexte brûlant, Tom Ecochard, l’un des tauliers du vestiaire catalan, ne fuit pas les responsabilités.

Un triptyque fatal et une bascule dans l’urgence

"Le plus dur, c'est qu'on sortait d'une bonne saison où on finit 10es. On voulait progresser. Là, on a le couteau sous la gorge", confie le demi de mêlée, lucide et touché.

Dans une interview à L’Indépendant, Ecochard remonte le fil d’une bascule douloureuse : trois matchs qui ont tout fait basculer. La défaite à Pau (23-6), celle contre Bordeaux (17-29), et ce nul à domicile face à Castres (20-20) où Perpignan laisse filer deux points qui valent de l’or. "C’est un peu ce triptyque-là qui nous a fait basculer dans un état d’urgence."

Depuis, l’USAP ne regarde plus vers le haut. L’objectif est simple : survivre.

Un access-match qui hante les esprits

"On est tourné vers La Rochelle, Toulouse, et éventuellement un troisième match." Un éventuellement qui pèse des tonnes. L’access-match, cette épreuve de force face à un prétendant de Pro D2, plane comme une épée au-dessus des têtes. "Il y a quatre ans, on le vivait presque comme une chance. Aujourd’hui, ça serait un traumatisme et un drame que le club descende." Le ton est grave, l’émotion palpable.

Dans un Top 14 plus resserré que jamais, où même le 14e garde une chance jusqu’au bout, le maintien devient une guerre des nerfs. "Ce ne sont pas des moments de plaisir", reconnaît Ecochard, malgré les stades pleins et l’adrénaline. "Il faut trouver l’équilibre entre lucidité, confiance, et ce petit truc en plus qui fait basculer un match."

Ne pas sombrer, se sublimer

Ce samedi à La Rochelle, les Sang et Or devront justement puiser dans ce supplément d'âme. Ne pas être submergés par la pression, mais s'en nourrir. Le public catalan sera là pour pousser derrière, comme toujours. Mais sur le terrain, il faudra se sublimer. Parce qu'après une saison de hauts et de bas, plus question de calcul : c'est le moment de vérité.