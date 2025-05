TOP 14 - La Rochelle vs Perpignan : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce choc crucial ?

Ce samedi 31 mai, La Rochelle accueille Perpignan pour un match crucial de la 25e journée de Top 14. Une affiche à forts enjeux, entre course au Top 6 et lutte pour le maintien.

Le sprint final du Top 14 est plus que jamais lancé, et chaque rencontre pèse désormais très lourd dans la balance. Ce samedi 31 mai, le Stade Rochelais reçoit l’USA Perpignan à Marcel-Deflandre dans le cadre de la 25e journée. Un duel entre deux formations aux trajectoires opposées mais aux ambitions brûlantes.

Coup d’envoi à 16h30 à Marcel-Deflandre

Le coup d’envoi sera donné à 16h30 dans une enceinte qui s’annonce une nouvelle fois bouillante. Marcel-Deflandre, fort de ses 16 700 places, va vibrer pour soutenir les Maritimes, en quête d’une place pour les phases finales. La Rochelle a encore son destin en main, mais ne peut plus se permettre de faux pas. ''Les droits de la Pro D2 plutôt qu'une nouvelle voiture'' : le rugby français rend fou (même) les AnglaisSeuls trois points séparent les hommes de Ronan O'Gara de ceux de Christophe Urios à l'orée de l'avant-dernière joute de la saison régulière. Des Clermontois qui, eux, reçoivent un Stade Français très mal en point. Autant dire les Rochelais n'ont pas le droit à l'erreur.

La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ Live 5, pour ceux qui n’auront pas la chance de s’installer dans les travées de Deflandre. L’occasion de suivre ce choc de haut niveau avec toute l’intensité qu’impose cette fin de saison.

Un match à enjeux des deux côtés

Pour les Jaune et Noir, l’objectif est clair : engranger des points pour rester dans le Top 6. Mais attention à l’USAP, qui joue sa peau dans l’élite. Les Catalans, accrochés à leur rêve de maintien, vendront chèrement leur peau.

A ceux qui les annoncent déjà "morts" avant ce déplacement puis la réception de Toulouse, ils ont envie de répondre par les actes sur le terrain. Ils n'ont pas vraiment le choix puisque Vannes, 14e, est toujours en course. La 13e place, synonyme d'access-match face au finaliste de Pro D2, n'a pas donc encore choisi son représentant. ''On a le couteau sous la gorge'', Perpignan entre tension extrême et espoir avant La Rochelle et ToulouseBref, un match à forts enjeux à ne pas manquer. Rendez-vous samedi à 16h30, devant Canal+ Live 5 ou, mieux encore, dans l’arène rochelaise pour un après-midi qui sent la poudre.