TOP 14. Transfert : Gareth Anscombe signe à Bayonne, un pari (très) malin pour l’Aviron ?

Nouveau défi pour Gareth Anscombe ! À 33 ans, l’ouvreur international gallois rejoint Bayonne pour une saison. Un pari réfléchi pour l’Aviron, qui cherchait un gestionnaire solide pour compléter sa charnière.

L’Aviron Bayonnais continue de soigner son mercato. Et pas avec n’importe qui : Gareth Anscombe, 33 ans, débarque sur les bords de Nive pour une saison. Un nom qui parlera aux amateurs du Tournoi des 6 Nations et des Coupes du monde, puisqu’on parle d’un ouvreur international gallois à 35 sélections, passé par les Chiefs, les Blues, Cardiff et plus récemment Gloucester.

Expérience mondiale pour encadrer la jeunesse

Après une pige en Premiership à Gloucester, l’ouvreur néo-zélandais formé à Auckland va donc poser ses valises à Bayonne. Une signature officialisée ce mardi par le club.

TRANSFERT. Après Lopez, place à la relève : l’Aviron en quête de son prochain maestroS’il n’est pas attendu pour révolutionner le jeu à lui seul, Anscombe vient surtout apporter ce qui manque souvent dans un Top 14 aussi dense : de la bouteille, du calme sous pression, et une vision du jeu aiguisée.

Car le garçon a connu le très haut niveau : deux Coupes du monde (2015 et 2023) sous le maillot du XV du Poireau, une victoire dans le Tournoi en 2019, et des matchs couperets à la pelle. Le tout avec un style structuré, capable d’alterner au pied comme à la main.

Un joker malin pour la charnière bayonnaise

À Bayonne, il ne débarque pas en sauveur, mais bien en gestionnaire d’expérience au sein d’un effectif prometteur. Il devrait aider à faire la transition après le départ de Camille Lopez, dont la fin de carrière pourrait avoir lieu dans quelques semaines à 36 ans.

Surtout, il épaulera l'ancien joueur du Stade Français Joris Segonds, qui prend de plus en plus de place à l'ouverture. Et formé une charnière internationale avec le Sud-Africain Herschel Jantjies.

En signant Gareth Anscombe pour une seule saison, le club basque ne prend pas un énorme risque, mais mise sur un coup d’expérience à court terme. Le joueur, lui, cherchait un dernier défi avant peut-être de raccrocher les crampons. TRANSFERT. TOP 14. Après un champion du monde, Bayonne s'offre un Tricolore du RCT

Un pari mesuré donc, mais potentiellement très utile dans une saison de Top 14 toujours plus exigeante. L’Aviron muscle son effectif avec intelligence. Et s’offre au passage un peu de vécu gallois pour encadrer les jeunes pousses bayonnaises. Pas mal joué. Pour rappel, l'Argentin Calles, le Tricolore Setiano, l'Australien Leota ou encore le champion du monde Jantjies et le Clermontois Fischer ont déjà signé.