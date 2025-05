TRANSFERT. Après Lopez, place à la relève : l’Aviron en quête de son prochain maestro

Le départ anticipé de Camille Lopez a accéléré le chantier de la charnière à l’Aviron Bayonnais. Pour construire un duo solide avec l’excellent Joris Segonds, le club explore plusieurs pistes.

L’annonce de la retraite de Camille Lopez, pourtant prolongé jusqu’en 2026, a surpris tout le monde, y compris au sein de l’Aviron. Mais pas question pour Laurent Travers, futur directeur sportif, de se retrouver à court d’idées. Depuis plusieurs semaines, le club travaille en coulisses pour sécuriser un tandem de qualité à l’ouverture. Et dans les dossiers avancés, un nom fait consensus : Gareth Anscombe.

TRANSFERT. TOP 14. Il était vu comme l’avenir au poste d'ouvreur… il s’exile aujourd’hui

À 33 ans, l’international gallois (42 sélections) arrive en fin de contrat avec Gloucester et se dit séduit par une aventure en Top 14. Peu gourmand financièrement, expérimenté et capable de gérer les temps faibles, Anscombe coche toutes les cases. Travers, qui connaît bien le profil, voit en lui un parfait complément pour Joris Segonds, révélation bayonnaise de la saison.

Les discussions sont bien avancées et une pige d’un an est évoquée. De quoi laisser au club basque le temps de préparer l’avenir en douceur, tout en assurant un niveau de performance élevé.

Mais le Gallois n’est pas le seul nom sur la liste. Tommaso Allan, 32 ans, aujourd’hui à Perpignan, reste une option sérieuse. L’Italien plaît pour sa régularité, sa fiabilité au pied et son calme dans la conduite du jeu. Seul hic : il est encore sous contrat jusqu’en 2026 avec l’USAP. Son avenir dépendra en grande partie du maintien ou non des Catalans. En cas de descente, le dossier pourrait se débloquer, mais pour l’heure, la piste Anscombe est jugée plus accessible et prioritaire.

D’autres noms ont circulé — Belleau, Hervé, Matkava — mais aucun n’a convaincu le staff bayonnais. Trop chers, trop incertains ou simplement pas dans le profil recherché.

Car le mot d’ordre de Travers est clair : stabilité, expérience, efficacité. Pas question de bricoler. L’objectif est d’installer un tandem Segonds–Anscombe capable de guider le club dans les moments chauds du Top 14, sans perdre l’identité de jeu instaurée ces dernières saisons.

À Bayonne, l’après-Lopez s’écrit donc calmement. Et si tout se passe comme prévu, c’est bien Gareth Anscombe qui devrait poser ses valises sur les bords de la Nive cet été. Un pari réfléchi, pour un projet qui ne veut plus laisser la place à l’improvisation.