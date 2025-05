''Aujourd’hui, Toulouse est supérieur à tout le monde'', mais Toulon ou encore l'UBB veulent le trône

''Aujourd’hui, Toulouse est au-dessus.'' Serin le dit sans détours, mais reste convaincu que Toulon peut apprendre de ses erreurs pour exister dans les grands rendez-vous.

TOP 14. Le Stade Toulousain en roue libre ? Plutôt en roue crantée, spoiler : ça va piquer pour LyonBaptiste Serin a beau avoir du vécu, certaines défaites laissent des traces profondes. Notamment face à Toulouse, référence absolue du rugby hexagonal aux yeux de beaucoup. Le demi de mêlée du RCT le dit avec franchise via le Midi Olympique : aujourd’hui, "en toute humilité", les Toulousains sont “au-dessus”. Un constat lucide mais pas résigné, à l’heure où Toulon cherche encore à franchir un cap et à retrouver les sommets.

Toulouse, le mètre étalon

“On ne peut plus se permettre ce genre de situation.” Serin fait ici référence au dernier choc face au Stade Toulousain en Top 14. Un match plombé par des fautes évitables, deux cartons jaunes sur la même action, et un rouge pour lui-même : “Ce sont des erreurs individuelles qui ont brouillé le plan de match.” Résultat, 13 contre 14 à la pause, puis 13 contre 15 pendant plusieurs minutes… Un scénario cauchemar face à une équipe aussi clinique et 50 pions encaissés.

Aujourd’hui, ils sont supérieurs à tout le monde.

À ses yeux, les Rouge et Noir incarnent ce qui se fait de mieux aujourd’hui : “Ils ont gagné des matchs couperets malgré de nombreuses blessures, grâce à un effectif impressionnant.” Et ce n’est pas juste une question de talent, mais aussi de constance et de maîtrise tactique.

Bordeaux sacré, Toulon apprend

Autre plaie ouverte : la défaite en quart de finale de Champions Cup face à ce même Stade Toulousains. Serin ne cache ni sa frustration ni son admiration. “Toute défaite laisse des traces. Mais ce match nous a aussi appris comment gérer ces grands rendez-vous.” Il y voit une étape de plus dans la progression du RCT, mais regrette que les “cartouches aient été tirées à côté” en championnat. S'ils avaient visé juste, ils n'en seraient peut-être pas là à deux journées de la fin de la saison régulière. ''Toulouse y arrive avec une putain de culture rugby'', pour l'UBB, le plus dur commenceIl glisse au passage quelques mots touchants sur son ancien club : “Je suis content pour Jefferson Poirot et pour Laurent Marti. C’est le club qui m’a lancé, je sais ce qu’il a traversé. Ce titre est le fruit d’un long travail.” Selon lui, "c’est le Bordeaux avec la meilleure profondeur d’effectif. Ils avaient été très bons l’année du Covid, avec des facteurs X incroyables, mais aujourd’hui j’ai le sentiment qu’ils sont mieux armés".

Malgré tout, il aurait préféré que le RCT soulève le trophée. Heureusement, il en reste encore un à aller chercher cette saison. "Qu’ils aient gagné la Coupe d’Europe, d’accord… mais pas le Top 14 !" Et pour beaucoup, la symbolique du Brennus est supérieure à celle de la coupe des champions.

Rester lucide, viser plus haut

Malgré les déceptions, Serin n’est pas du genre à abdiquer. Il appelle à corriger les détails, surtout dans les zones de discipline, pour exister dans les grands rendez-vous : “Nous, de notre côté, il faut simplement éviter ces erreurs.” Une parole d’expérience, à bientôt 31 ans, pour un joueur qui sait ce qu’il reste à construire. TOP 14. Bientôt 31 balais mais toujours motivé, Baptiste Serin vers une fin de carrière à Toulon ?Pas de fausse modestie ni de déclarations à l’emporte-pièce : juste une analyse juste, lucide et tournée vers l’avenir. À Toulon maintenant de transformer ces leçons en actes.