TOP 14. Capuozzo et 2 autres blessés, le Stade Toulousain se fait peur avant la demi-finale

Lors du dernier match de saison régulière face à l’USAP, le Stade Toulousain a perdu plusieurs joueurs sur blessures, dont Capuozzo, Castro-Ferreira et Merkler.

Le Stade Toulousain voulait prendre au sérieux ce déplacement à Perpignan, ce samedi 7 juin. Finalement, les Rouge et Noir se sont tout de même inclinés en Catalogne (42-35). De plus, ils ont aussi perdu plusieurs joueurs à Aimé Giral, dont le funambule italien Ange Capuozzo. Une dernière journée de saison régulière de Top 14 qui ne rassure pas la Ville rose avant la demi-finale à Lyon.

Le Stade Toulousain malheureux

Meilleur marqueur d’essai du Stade Toulousain cette saison, Ange Capuozzo a signé 9 essais en championnat sur 17 apparitions. Cependant, l’arrière polyvalent pourrait ne pas être de la partie pour la phase finale de Top 14. Pour cause, il est sorti sérieusement blessé aux alentours de l’heure de jeu.

Selon les premières informations, le joueur souffrirait de la cheville gauche. Il a été évacué sur civière du côté de Perpignan. Cependant, il faudra attendre les examens, prévus aujourd’hui ou ce lundi selon L’Équipe, pour s’étendre sur la nature exacte de la blessure. Néanmoins, le forfait de l’Italien pour la demi-finale, dans deux semaines, semble d’ores et déjà acté.

Ensuite, le Stade Toulousain a également observé le forfait de deux de ses joueurs souvent utilisés dans la rotation. Ainsi, Mathis Castro-Ferreira a eu le droit à plusieurs alertes physiques durant la rencontre. Si les soigneurs ont d’abord dû intervenir pour soulager l’une de ses chevilles, le troisième ligne a ensuite été victime d’une blessure bien plus impressionnante.

À la 72ᵉ minute de jeu, le remuant champion du monde U20 a reçu un coup violent dans la mâchoire. Rapidement, l’infirmerie toulousaine est venue au secours du joueur. Pour cause, ce dernier aurait perdu plusieurs dents sur ce choc, toujours selon des informations recueillies par L’Équipe. Des examens complémentaires sont prévus, mais la blessure pourrait éloigner Mathis Castro-Ferreira des terrains pour la phase finale de Top 14.

En première ligne, c’est le pilier droit Joël Merkler qui a cédé sa place après avoir été touché. Sur un contact avec Posolo Tuilagi, redoutable durant toute la rencontre, l’Espagnol n’a pas tenu le coup. Cependant, il reste difficile de déterminer la nature de la blessure de l’avant pour l’instant, mais rien ne porte à l’optimisme.

En effet, Joël Merkler semble avoir été touché à l’un de ses genoux et sa saison semble vraisemblablement terminée. Par ailleurs, si les ligaments croisés sont touchés, le pilier pourrait ne plus rejouer de l’année 2025. Dans le cas où cette hypothèse se confirme, ce serait le cinquième joueur du Stade Toulousain à être touché au genou, après Paul Costes, Setareki Bituniyata, Antoine Dupont et Peato Mauvaka.

