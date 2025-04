Prise de muscles, confiance : Comment Ange Capuozzo est devenu l’accélérateur de particules du Stade Toulousain ?

Si les atomes crochus entre Ange Capuozzo et le Stade Toulousain ont toujours paru évidents, l’international italien a changé de dimension, cette saison.

Puisque le garçon qui fête ses 26 ans ce mercredi (joyeux anniversaire, Ange) a décidé de guérir plus vite que son ombre, il devrait être sur la feuille de match ce dimanche, en demi-finale de Champions Cup. Après avoir repris l’entraînement collectif cette semaine, l’international Italie pourrait gagner - a minima - une place sur le banc face à l’UBB.

Trop tôt pour certains ? Faut-il encore rappeler que malgré le réservoir du Stade Toulousain, Ange Capuozzo est devenu bien plus qu’un simple ailier talentueux des Rouge et Noir, ces derniers mois. Avant cela et durant ses 20 premiers mois dans la ville rose, la gueule d’Ange la plus célèbre du pied des Alpes avait tantôt ébloui, tantôt frustré par ses blessures à répétition et son manque d'aplomb dans les duels aériens, faute de densité notamment.

Mais depuis, le grand ami de Romain Ntamack s’est épaissi (79kg aujourd’hui), a pris confiance en s’intégrant mieux au collectif, jusqu’à en effet prendre une nouvelle dimension sur les bords de la Garonne, cette saison, comme en témoignent ses 14 essais en 19 matchs.

Serial marqueur, créateur et polyvalence

Plus encore, Ange était tout simplement sur un nuage en ce début d’année 2025, avant sa blessure à la cheville. Auteur de sept essais sur ses cinq dernières sorties en rouge et noir, l’ancien grenoblois est clairement devenu le facteur du Stade Toulousain, d’autant plus depuis la blessure d’Antoine Dupont.

Un garçon vif comme l’éclair, imprévisible, inspiré et capable de créer quelque chose à partir de rien. Comme sur l’essai exceptionnel de 50 mètres qu’il inscrivait face aux Sale Sharks il y a un mois, en battant 6 défenseurs en moins de 7 secondes, juste avant de se blesser.

Un joueur qui propose également une polyvalence qu’apprécie tout particulièrement Ugo Mola, et qui devrait donc lui assurer cette place sur la feuille malgré son manque de rythme. Puisqu’on le rappelle, le poste de demi de mêlée est particulièrement amoindri en ce moment.

Et qu’un Capuozzo sur le banc peut vous régler tous les problèmes, ou presque…