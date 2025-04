CHAMPIONS CUP. Dans la forme de sa vie, Dimitri Delibes va-t-il bouleverser la ligne de 3/4 de Toulouse ?

En grande forme en ce moment, Dimitri Delibes à de belles chances d’être sur la feuille de match face à l’UBB en demi-finale de Champions Cup. Et le facteur X pour Toulouse ?

Intégré au groupe professionnel depuis 4 ans maintenant, il vit probablement sa meilleure saison avec Toulouse. A tel point qu’il enchaîne les titularisations ces dernières semaines, autant qu’il empile les essais.

Tantôt à l’aile, tantôt au centre, tantôt à l’arrière, qu’importe : en 7 titularisations en 2025, Dimitri Delibes a en effet inscrit 6 essais. Évidemment plus facile dans une équipe qui tourne comme le Stade Toulousain, mais tout de même !

Stade Toulousain : la composition probable face à l'UBB pour la demie (explosive) que tout le monde attend

Jamais, le garçon de Blagnac n’avait autant paru autant en forme et en confiance depuis ses débuts chez les grands à Toulouse. À la façon d’un Yoram Moefana de l’autre côté de la Garonne, Delibes, qui n’a rien à lui envier en termes de cuisseaux (1m90 pour 99kg) semble avoir passé un cap en ce début d’année.

Plus incisif, plus culotté, plus rassurant aussi, tout en ayant gardé ses qualités de raffut et de rush intactes, le moustachu de 26 ans réalise une saison de belle facture.

La demie en vue ?

Jusqu’à jouer la demi-finale européenne ce dimanche, face à l’UBB ? Il n’y a qu’un pas, pour celui qui - malgré ses 58 matchs de Top 14 et 13 de Champions Cup - n’a jamais disputé un match d’une telle importance avec le Stade Toulousain.

S’il n’en aurait probablement pas été, au complet, les blessures de Capuozzo et Kinghorn (sans oublier Bituniyata) faisaient de lui le choix naturel pour prendre la relève. Entre sa forme du moment, ses qualités athlétiques qui nous rappellent parfois quelque peu celles de Damian Penaud et sa polyvalence, nous étions à peu près sûrs que Delibes porterait le numéro 22, ce dimanche.

Comme sur le terrain, Ange Capuozzo va-t-il surprendre tout le monde et prendre de vitesse sa rééducation ?

Sauf que le trublion Ange Capuozzo est finalement sur pied beaucoup plus tôt que prévu et postulera même pour la demi-finale.

Si les places de titulaire aux ailes devraient revenir à "Juanchi" Mallia ou Matthis Lebel, il sera difficile de se passer de l’international italien, si le staff le juge en mesure de se frotter directement à ce niveau d’adversité, 4 semaines après son entorse de la cheville…

Mais si Ugo Mola venait à faire le choix d'un banc en 5/3, la prime viendrait peut-être alors à Delibes…