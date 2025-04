Comme sur le terrain, Ange Capuozzo va-t-il surprendre tout le monde et prendre de vitesse sa rééducation ?

À la mêlée, le Stade Toulousain vit des jours difficiles. Ugo Mola l’a d’ailleurs mieux résumé qu’on ne le pourrait en ces mots : « il ne fait pas bon d’être numéro 9 chez nous, en ce moment. »

Désolé pour ceux qui suivent le club au quotidien, mais par courtoisie pour les autres, récapitulons :

Parce que au pire, reprendre la semaine d’après lors du déplacement à Toulon en Top 14. Saito ne souffre, comme le soufflait Ugo Mola dans les coulisses du stade Jean-Bouin, que d’une "petite entorse". S’il est forfait pour la réception de Castres samedi (ce qui devrait entraîner une apparition du jeune Simon Daroque ), il devrait postuler face à l’UBB ou,

Même son de cloche pour Ange Capuozzo, qui, à la surprise générale, pourrait reprendre prochainement. Passé la suspicion de fracture de la cheville, son absence était estimée à environ six semaines, minimum. Mais l’ailier/arrière qui fêtera ses 26 ans en la semaine prochaine est décidément surprenant en tous points et pourrait s’offrir un beau cadeau d’anniversaire en postulant finalement pour la demi-finale européenne.